İHA

ABD’de 17 yıl sonra idam cezalarının infazları yeniden başlamıştı. Indiana eyaletinde bulunan Terre Haute Federal Cezaevi'nde 13 Temmuz tarihinde Daniel Lewis Lee’nin idam edilmesinin ardından bugün 68 yaşındaki Wesley Ira Purkey’de yerel saatle 08:19’da idam edildi.

Purkey, 3 Kasın 2003 tarihinde Missouri eyaletinde 16 yaşındaki Jennif Long’a tecavüz edip öldürmekten idam cezasına, 80 yaşındaki bir kadını öldürmekten ise ömür boyu hapis cezasına çarptırılmıştı.

Long’un vücudu parçalanmış, yakılmış ve ardından kimyasal atık tankına atılmış halde bulunmuştu. Purkey’in idam sırasında son sözleri “Jennifer’ın ailesine sebep olduğum acı ve ıstırap için çok pişmanım” oldu. İdam süreci boyunca bir papaz ise Purkley’in başında dua etti.

Jennifer’ın babası ise yaptığı açıklamada “Bugün yapılması gerekeni yaptık. Son nefesini vermeliydi çünkü kızımın son nefesini aldı. Bir tatmin yok. Asla da olmayacak çünkü kızım asla geri gelmeyecek” dedi.

Purkley’in idamı daha önce demans hastalığı, şizofreni gibi ağır hastalıklar nedeni ile ertelenmiş ancak yüksek mahkeme tarafından ertelenme kararı iptal edilmişti.

Öte yandan Terra Haute Cezaevi’nde iki idamın daha gerçekleştirilmesi planlanıyor. 5 kişiyi öldürmekten suçlu bulunan Dustin Lee Honken’sin bu hafta Cuma günü idam edilmesi beklenirken, 10 yaşında bir çocuğu kaçırma, tecavüz etme ve öldürmekten suçlu bulunan Keith Dwayne Nelson’ın ise 28 Ağustos tarihinde idam edilmesi planlanıyor.