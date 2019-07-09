Tinder cinayeti!

Olay sonrası yakalanan Aubrey ve Aubrey'in sevgilisi ise iddiaları kesinlikle redettiklerini söylemişlerdi. Olayın ardından ilk duruşma dün gerçekleşti.

Sydney, olaydan saatler önce de Snapchap üzerinden "Randevum için hazırım" mesajı atmıştı. Ancak genç kadın Aubrey ile buluştuktan saatler sonra ortadan kaybolmuştu.

Polis her yerde Sydney'i aramış ve 2017'nin Aralık ayında genç kadının cansız bedeni ormanlık bir alanda bulunmuştu. Olayla ilgili olarak 52 yaşındaki Aubrey Trail ve onun 25 yaşındaki sevgilisi Bailey Boswell gözaltına alınmıştı.

Bu davada sevgilisinin de gözaltına alınmasına sinirlenen ve duruşmaya çıkmak istemeyen Aubrey, geçtiğimiz ay mahkeme salonunda boğazını kesip intihar girişiminde bulunmuştu. Aubrey'in intihar girişimi sonrası ilk duruşma geçtiğimiz günlerde görüldü. Davada ise genç kadının ölümüne ilişkin kan donduran detaylara ulaşıldı.

İddiaya göre Aubrey cinsel ilişki esnasında kadınlara işkence ediyordu. Sydney'in, Aubrey'in cinsel fantezilerini gerçekleştirmek istemediği için boğularak öldürüldüğü ve 14 parçaya ayrılarak ormanlık alana cesedinin atıldığını düşünülüyor.

Davanın bir sonraki duruşması önümüzdeki ay eksik kalan detaylarıyla devam edecek.