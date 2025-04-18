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        Haberler Dünya ABD, Yemen'deki stratejik Ras İsa Limanı'nı vurdu: Hedef, yasa dışı akaryakıt gelirleri | Dış Haberler

        ABD, Yemen'deki stratejik Ras İsa Limanı'nı vurdu: Hedef, yasa dışı akaryakıt gelirleri

        CENTCOM, Yemen'in batısında bulunan ve ülkedeki en önemli enerji altyapılarından biri olan Ras İsa Akaryakıt Limanı'na yönelik hava saldırısı gerçekleştirdi. Ras İsa Limanı, Yemen'in en önemli petrol ve akaryakıt aktarma merkezlerinden biri olarak biliniyor. Habertürk TV Güvenlik Politikaları Koordinatörü Çetiner Çetin'in haberi...

        Giriş: 18.04.2025 - 10:52 Güncelleme: 18.04.2025 - 10:52
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        ABD, Yemen'deki stratejik Ras İsa Limanı'nı vurdu
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        ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), Yemen’in batısında bulunan ve ülkedeki en önemli enerji altyapılarından biri olan Ras İsa Akaryakıt Limanı’na yönelik hava saldırısı gerçekleştirdiğini duyurdu. Açıklama, ABD Savunma Bakanlığı’na bağlı CENTCOM’un resmi sitesinden yayımlandı.

        Açıklamada, İran tarafından desteklenen Husilerin bu limanı uzun süredir yakıt sevkiyatı, mali kazanç ve askeri lojistik destek sağlamak amacıyla kullandığı iddia edildi. ABD, 5 Nisan’da uygulamaya giren yabancı varlık yasaklarına rağmen liman üzerinden yapılan sevkiyatların devam ettiğini ve bu sevkiyatlardan elde edilen kârların silahlı faaliyetlerde kullanıldığını öne sürdü.

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        CENTCOM açıklamasında, “Bugün, İran destekli unsurların yasadışı gelir elde ettiği bu kaynağı ortadan kaldırmak için harekete geçtik. Bu saldırı Yemen halkına zarar vermeyi değil, aksine onların barış ve özgürlük içinde yaşama taleplerini desteklemeyi hedeflemektedir” ifadelerine yer verildi.

        Ras İsa Limanı, Yemen’in en önemli petrol ve akaryakıt aktarma merkezlerinden biri olarak biliniyor. Kızıldeniz kıyısında yer alan bu stratejik tesis, ülkenin yakıt tedarik zincirinde kritik bir rol oynuyor. ABD’nin bu hamlesi, yalnızca askeri değil, aynı zamanda bölgedeki enerji altyapısını doğrudan hedef alması açısından da dikkat çekici bulundu.

        Washington’un bu adımı, bölgedeki deniz taşımacılığı güvenliğine yönelik endişelerin arttığı bir döneme denk geldi. Öte yandan Husiler cephesinden saldırıya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

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