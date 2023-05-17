Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Dünya

ABD: Türkiye'de güçlü bir demokrasi görmeye devam etmek istiyoruz

Beyaz Saray, Türkiye'de seçimleri kim kazanırsa kazansın Biden yönetiminin seçilmiş hükümetle çalışmaya devam edeceğini ifade ederken, ABD'nin Türkiye'de güçlü bir demokrasi görmeye devam etmek istediğini belirtti.

Giriş: 17.05.2023 - 21:40 | Güncelleme: ABONE OL
ABD: Türkiye'de güçlü bir demokrasi görmeye devam etmek istiyoruz
HABERTURK.COM

Beyaz Saray, Cumhurbaşkanlığı Seçimleri ve ABD'nin Pasifik politikalarıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Daha önce ABD'li yetkililerin Cumhurbaşkanlığı Seçimleri ile ilgili demeçlerine katılan ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan, "Biden yönetimi Türkiye'de seçimleri kim kazanırsa kazansın onla çalışma devam edecek" dedi.

Sullivan ayrıca, ABD'nin Türkiye'de güçlü bir demokrasi görmeye devam etmek istediğini belirtti.

"PASİFİK'TEKİ KONUMUMUZDAN SON DERECE MEMNUNUZ"

Kuzey Kore'nin balistik füze denemeleriyle bölgeyi istikrarsızlaştırdığını savunan ve Güney Kore ile Japonya'ya desteğini artıracağını duyuran Biden yönetimi, ABD'nin Pasifik'teki konumundan son derece memnun olduklarını söyledi.

Gazetecilere açıklamalarda bulunan ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan, "Başkan Joe Biden tüm Pasifik ada ülkeleri liderlerini bu yıl büyük bir zirve için toplayacak" dedi.

Sullivan'ın açıklamasına göre G7 Zirvesi'nde Japonya ve Güney Kore liderleriyle özel olarak görüşecek olan Biden, tüm G7 liderlerine ABD'nin temerrüde düşmeyeceğine dair garanti verecek.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Seyir halindeyken alev alan yolcu otobüsü tamamen yandı
Seyir halindeyken alev alan yolcu otobüsü tamamen yandı
19 Mayıs'ta bankalar açık mı?
19 Mayıs'ta bankalar açık mı?
Müze ve ören yerleri yarın ücretsiz
Müze ve ören yerleri yarın ücretsiz
Aydın'da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama
Aydın'da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.