"ABD tüm uranyumu vermemizi istiyor"

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan açıklamasında, "ABD tüm zenginleştirilmiş uranyumumuzu onlara vermemizi, karşılığında üç aylık yaptırım muafiyeti tanıyacaklarını söylüyor. Bu, hiçbir şekilde kabul edilemez" ifadelerini kullandı.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, 80. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu’na katılmak üzere bulunduğu New York’tan Tahran’a hareket etmeden önce gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Pezeşkiyan, BM Genel Kurulu’nun İran’ın tutumlarını dünyaya anlatmak için önemli bir fırsat sunduğunu belirterek, "Halkımızın uğradığı zulmü, ülkemizin haklı davasını bu platformda dile getirdik" ifadelerini kullandı.

"ABD’nin talepleri mantıksız"

Pezeşkiyan, Avrupalı taraflarla bazı konularda uzlaşı sağlandığını ancak ABD’nin yaklaşımının tamamen farklı olduğunu belirterek, "ABD tüm zenginleştirilmiş uranyumumuzu onlara vermemizi, karşılığında ise yalnızca üç aylık yaptırım muafiyeti tanıyacaklarını söylüyor. Bu, hiçbir şekilde kabul edilemez. Birkaç ay sonra yeni taleplerle gelecekler ve ‘snapback’ (tetik) sürecini başlatmak isteyecekler. Eğer mantıksız talepleriyle ‘snapback’ arasında bir seçim yapmamız gerekirse, ‘snapback’i tercih ederiz. Bu durumda da tüm sorunlarımızı çözebileceğiz" dedi.

"Gerekli önlemler alındı" Pezeşkiyan, ‘snapback’ mekanizmasının devreye girmesi halinde gerekli tedbirlerin hazır olduğunu vurgulayarak, "Komşularımız, BRICS ülkeleri ve Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) üyeleriyle kurduğumuz ilişkiler, ayrıca ülkemizin bağımsızlığına ve onuruna inanan İran halkı sayesinde bu durumdan çıkmayı başaracağız" ifadelerini kullandı. "İsrail rejimine karşı küresel tepki oluştu" Pezeşkiyan, İsrail’in eylemlerinin ve ABD’nin verdiği desteğin dünya kamuoyunda güçlü bir tepkiye yol açtığını belirterek, "İsrail rejimine karşı küresel tepki hareketi oluştu. Bu süreç uluslararası görüşmelere de yansıyor. Umuyoruz ki bu hareketin etkileri kısa sürede ortaya çıkar" açıklamasını yaptı. "ABD’nin ileri sürdüğü iddialar oyundan ibaret" Pezeşkiyan, BM Genel Kurulu oturumları kapsamında yürütülen görüşme ve toplantılarda İran’ın nükleer faaliyetlerinin barışçıl niteliğini vurguladıklarını belirtti. Diplomasi yoluyla ülkenin nükleer programına ilişkin gerçekleri muhataplarına aktardıklarını ifade eden Pezeşkiyan, İsrail ve ABD’nin ileri sürdüğü iddiaların, "İran’ı suçlamak için sergilenen bir oyundan ibaret olduğunu" aktardı.

"Nükleer silah peşinde değiliz ve olmayacağız" Pezeşkiyan, İran’ın hiçbir zaman nükleer silah üretme hedefi olmadığını vurgulayarak, "İran geçmişte nükleer silah peşinde değildi, bugün de böyle bir niyeti yok ve gelecekte de olmayacak. Bu, İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney’in açık emridir. Bazı kişiler farklı görüşlere sahip olabilir ancak uygulanacak olan, liderin sözleri ve belirlediği politikalardır. Biz de bu çizgide hareket edeceğiz" dedi. "Eğer zayıf olursak, bizi ezerler" Pezeşkiyan, ‘snapback’ mekanizmasının devreye girmesinin ardından İran’ın atacağı adımlar konusunda İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ve dış politika ekibinin Avrupa’dan İslam ülkelerine kadar birçok ülkenin temsilcileriyle görüşmeler gerçekleştirdiğini belirtti. Pezeşkiyan, "Bu durum dünyanın sonu değil. Eğer zayıf olursak, bizi ezerler. Bu yüzden hem aramızdaki dayanışmayı hem de bilimsel ve kültürel gücümüzü artırmak zorundayız. Güçlü olur ve birlik içinde hareket edersek, bu tür krizlerden korkmamıza gerek kalmaz. Bu süreç zamanla aşılacak ve İran’ın haklılığı da burada ortaya çıkacaktır" ifadelerini kullandı.