Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya "ABD tüm uranyumu vermemizi istiyor" | Dış Haberler

        "ABD tüm uranyumu vermemizi istiyor"

        İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD'nin Avrupa ülkeleriyle bazı noktalarda anlaşma sağlandığını ancak ABD'nin tüm uranyumu istediğini ifade ederken "Bu, hiçbir şekilde kabul edilemez." dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 27.09.2025 - 19:11 Güncelleme: 27.09.2025 - 19:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        "ABD tüm uranyumu vermemizi istiyor"
        ABONE OL
        ABONE OL

        İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan açıklamasında, "ABD tüm zenginleştirilmiş uranyumumuzu onlara vermemizi, karşılığında üç aylık yaptırım muafiyeti tanıyacaklarını söylüyor. Bu, hiçbir şekilde kabul edilemez" ifadelerini kullandı.

        İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, 80. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu’na katılmak üzere bulunduğu New York’tan Tahran’a hareket etmeden önce gazetecilere açıklamalarda bulundu.

        Pezeşkiyan, BM Genel Kurulu’nun İran’ın tutumlarını dünyaya anlatmak için önemli bir fırsat sunduğunu belirterek, "Halkımızın uğradığı zulmü, ülkemizin haklı davasını bu platformda dile getirdik" ifadelerini kullandı.

        REKLAM

        "ABD’nin talepleri mantıksız"

        Pezeşkiyan, Avrupalı taraflarla bazı konularda uzlaşı sağlandığını ancak ABD’nin yaklaşımının tamamen farklı olduğunu belirterek, "ABD tüm zenginleştirilmiş uranyumumuzu onlara vermemizi, karşılığında ise yalnızca üç aylık yaptırım muafiyeti tanıyacaklarını söylüyor. Bu, hiçbir şekilde kabul edilemez. Birkaç ay sonra yeni taleplerle gelecekler ve ‘snapback’ (tetik) sürecini başlatmak isteyecekler. Eğer mantıksız talepleriyle ‘snapback’ arasında bir seçim yapmamız gerekirse, ‘snapback’i tercih ederiz. Bu durumda da tüm sorunlarımızı çözebileceğiz" dedi.

        "Gerekli önlemler alındı"

        Pezeşkiyan, ‘snapback’ mekanizmasının devreye girmesi halinde gerekli tedbirlerin hazır olduğunu vurgulayarak, "Komşularımız, BRICS ülkeleri ve Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) üyeleriyle kurduğumuz ilişkiler, ayrıca ülkemizin bağımsızlığına ve onuruna inanan İran halkı sayesinde bu durumdan çıkmayı başaracağız" ifadelerini kullandı.

        "İsrail rejimine karşı küresel tepki oluştu"

        Pezeşkiyan, İsrail’in eylemlerinin ve ABD’nin verdiği desteğin dünya kamuoyunda güçlü bir tepkiye yol açtığını belirterek, "İsrail rejimine karşı küresel tepki hareketi oluştu. Bu süreç uluslararası görüşmelere de yansıyor. Umuyoruz ki bu hareketin etkileri kısa sürede ortaya çıkar" açıklamasını yaptı.

        "ABD’nin ileri sürdüğü iddialar oyundan ibaret"

        Pezeşkiyan, BM Genel Kurulu oturumları kapsamında yürütülen görüşme ve toplantılarda İran’ın nükleer faaliyetlerinin barışçıl niteliğini vurguladıklarını belirtti. Diplomasi yoluyla ülkenin nükleer programına ilişkin gerçekleri muhataplarına aktardıklarını ifade eden Pezeşkiyan, İsrail ve ABD’nin ileri sürdüğü iddiaların, "İran’ı suçlamak için sergilenen bir oyundan ibaret olduğunu" aktardı.

        "Nükleer silah peşinde değiliz ve olmayacağız"

        Pezeşkiyan, İran’ın hiçbir zaman nükleer silah üretme hedefi olmadığını vurgulayarak, "İran geçmişte nükleer silah peşinde değildi, bugün de böyle bir niyeti yok ve gelecekte de olmayacak. Bu, İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney’in açık emridir. Bazı kişiler farklı görüşlere sahip olabilir ancak uygulanacak olan, liderin sözleri ve belirlediği politikalardır. Biz de bu çizgide hareket edeceğiz" dedi.

        "Eğer zayıf olursak, bizi ezerler"

        Pezeşkiyan, ‘snapback’ mekanizmasının devreye girmesinin ardından İran’ın atacağı adımlar konusunda İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ve dış politika ekibinin Avrupa’dan İslam ülkelerine kadar birçok ülkenin temsilcileriyle görüşmeler gerçekleştirdiğini belirtti. Pezeşkiyan, "Bu durum dünyanın sonu değil. Eğer zayıf olursak, bizi ezerler. Bu yüzden hem aramızdaki dayanışmayı hem de bilimsel ve kültürel gücümüzü artırmak zorundayız. Güçlü olur ve birlik içinde hareket edersek, bu tür krizlerden korkmamıza gerek kalmaz. Bu süreç zamanla aşılacak ve İran’ın haklılığı da burada ortaya çıkacaktır" ifadelerini kullandı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Marmara'da korkutan araştırma
        Marmara'da korkutan araştırma
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail'e 100 milyar dolarlık hasar ödetilmelidir
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail'e 100 milyar dolarlık hasar ödetilmelidir
        Menajerinden transfer ve Mourinho itirafı!
        Menajerinden transfer ve Mourinho itirafı!
        Estetik ve dövme işlemlerinde "merdiven altı" uyarısı!
        Estetik ve dövme işlemlerinde "merdiven altı" uyarısı!
        Cezaevinden kaçtı... 15 yıl hapis cezası vardı! Bazanın altında!
        Cezaevinden kaçtı... 15 yıl hapis cezası vardı! Bazanın altında!
        Su deposu çalışmasında bulundu
        Su deposu çalışmasında bulundu
        Türkiye Avrupa'da ilk 3'e girdi
        Türkiye Avrupa'da ilk 3'e girdi
        Kızının ifadesi ortaya çıktı
        Kızının ifadesi ortaya çıktı
        Tarafları ayırmaya çalıştı... Toz kavgası öldürdü!
        Tarafları ayırmaya çalıştı... Toz kavgası öldürdü!
        Son 2 yılda 316 bin öğrenci eğitimden çekildi
        Son 2 yılda 316 bin öğrenci eğitimden çekildi
        Investco Holding’e ikinci dalga borsa operasyonu
        Investco Holding’e ikinci dalga borsa operasyonu
        Cam kemik hastasının doktorluk hayali gerçek oldu
        Cam kemik hastasının doktorluk hayali gerçek oldu
        Nine ve torunu alevlerin arasında kaldı!
        Nine ve torunu alevlerin arasında kaldı!
        Troya'da '100' yılın keşfi!
        Troya'da '100' yılın keşfi!
        Öğrencileri bekleyen yeni tehlike: Odaklanma ilaçlarına dikkat!
        Öğrencileri bekleyen yeni tehlike: Odaklanma ilaçlarına dikkat!
        Ferdi Zeyrek'in ölümüyle ilgili işte yeni bilirkişi raporu!
        Ferdi Zeyrek'in ölümüyle ilgili işte yeni bilirkişi raporu!
        Fenerbahçe Antalyaspor'a kaybetmiyor!
        Fenerbahçe Antalyaspor'a kaybetmiyor!
        "Liverpool bu pozisyonları affetmez"
        "Liverpool bu pozisyonları affetmez"
        Musk'ların karmaşık aile hikâyesi
        Musk'ların karmaşık aile hikâyesi
        ChatGPT bunları isteseniz de yapamıyor!
        ChatGPT bunları isteseniz de yapamıyor!
        Habertürk Anasayfa