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ABD: Taleplerini barışçıl şekilde sandığa yansıtan Türk halkını tebrik ediyoruz

28. Dönem Milletvekilliği Seçimi ve Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nin ilk turu sona ererken, ABD'den seçimlere yönelik açıklama geldi. Başkan Biden yönetimi, Biden'ın kazanan kim olursa olsun beraber çalışmayı dört gözle beklediğini bildirdi.

Giriş: 15.05.2023 - 20:31 | Güncelleme: ABONE OL
ABD: Taleplerini barışçıl şekilde sandığa yansıtan Türk halkını tebrik ediyoruz
AA / HABERTURK.COM

Beyaz Saray, Türkiye'de dün yapılan Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerine ilişkin, "Taleplerini barışçıl şekilde sandığa yansıtan Türk halkını tebrik ediyoruz." açıklamasını yaptı.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, çevrim içi düzenlenen basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Kirby, Türkiye'de dün yapılan Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinin sonuçlarını yakından takip ettiklerini belirterek "Taleplerini barışçıl şekilde sandığa yansıtan Türk halkını tebrik ediyoruz." ifadesini kullandı.

"Başkan (Joe) Biden, kazanan kim olursa olsun onunla çalışmayı dört gözle bekliyor." diyen Kirby, Türk halkının sandığa giderek vatandaşlık görevini ciddiye aldığına vurgu yaptı.

Kirby, seçim sürecinin devam ettiğine işaret ederek konuya ilişkin erkenden bir açıklama yapmak istemediklerini söyledi.

Fotoğraf: AA

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