ABD, İran’la bağlantılı hedefleri vurdu

ABD Başkanı Joe Biden, Suriye'nin kuzeydoğusunda ABD birliklerine ev sahipliği yapan bir askeri üssün yakınlarına roketlerin havalanmasından bir hafta sonra Suriye'deki İran destekli gruplara karşı hava saldırıları emri verdi.

CNN'in haberine göre ABD Merkez Komutanlığı yaptığı açıklamada, ABD ordusunun düzenlediği hava saldırılarının Suriye'nin Deyrizor kentinde İran destekli grupları hedef aldığını söyledi.

CENTCOM sözcüsü Albay Joe Buccino yaptığı açıklamada, saldırıların "İran Devrim Muhafızları'na bağlı grupların kullandığı altyapı tesislerini" hedef aldığını söyledi.

Buccino "Başkan Biden'in talimatıyla, ABD askeri güçleri bugün Suriye'nin Deyrizor kentinde hassas hava saldırıları düzenledi. Bu hassas saldırılar, ABD kuvvetlerini, 15 Ağustos'ta İran destekli gruplar tarafından ABD personeline karşı yapılan saldırılara karşı savunmayı ve korumayı amaçlıyor" dedi.

* Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.