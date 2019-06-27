27 HAZİRAN 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu Senato Genel Kurulundaki oylamada 84 senatör tasarının lehinde, 8 senatör aleyhinde oy kullandı.
Senatodan geçen söz konusu tasarının, Temsilciler Meclisinin dün onayladığı yardım paketinden farklı maddeler içermesi dikkati çekti.
Başkan Donald Trump'ın sınır güvenliğini artırmak maksadıyla kongreden istediği finansal ödenek için 1.5 milyar dolar ayrılan tasarıda, geri kalan 3 milyar doların sınırda bekletilen on binlerce aile ve çocuğa yardım için harcanacağı belirtildi.
Öte yandan, bugün konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan bazı Cumhuriyetçi senatörler, Temsilciler Meclisinden geçen yasa tasarısı üzerinde "sınır güvenliğine ödenek ayrılmadığı" gerekçesiyle uzlaşma sağlamayacaklarını kaydetti.
AA'nın haberine göre; Senatodan geçen tasarıya sıcak baktığı belirtilen Trump'ın sınır güvenliği için ödenek içermeyen her tasarıyı veto edeceği iddia edildi.
MEKSİKA SINIRINDAKİ GÖÇMEN KRİZİ
Geçen yıl, Orta Amerika'dan yola çıkan 7 binden fazla kişi Meksika toprakları üzerinden ABD sınırına ulaşmış fakat ABD sınır güvenlik güçlerince gözaltına alınmıştı.
Gözaltına alınanlar arasında binlerce çocuğun da olduğu, birçoğunun geri gönderilmek için kötü koşullar altında bekletildiği medyaya yansımıştı.
Trump ise, göçmen konvoyundan hiç kimsenin mahkeme emri olmadan ülkeye alınmayacağını belirtmiş, bu süreçte ortaya çıkan insani kriz Demokrat siyasetçiler arasında tepkiye neden olmuştu.
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