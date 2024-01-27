ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi Başkanı'ndan Türkiye'ye F-16 satışına yeşil ışık

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ABD Senatosunda dış ilişkilerle ilgili en üst düzey isim olan Demokrat Senatör Cardin, İsveç'in NATO'ya üyeliği ve Türkiye'ye F-16 satışına ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Cardin, Türkiye'ye F-16 satışının İsveç'in NATO üyeliğinin Ankara tarafından onaylanmasına bağlı olduğunu daha önce belirttiğini hatırlatarak, şimdi bu koşulun yerine gelmesinden memnuniyet duyduğunu kaydetti.

Biden yönetiminden kendilerine söz konusu F-16 satışına ilişkin resmi bildirim geldiğinde bu satışı onaylayacağını ifade eden Cardin, söz konusu süreçte yönetimle birçok görüşme yaptıklarını belirtti.

ABD'li senatör, Türkiye'nin dış politikasına ilişkin halen bazı endişelerinin olduğunu, ancak Biden yönetimi ile Ankara arasındaki görüşmelerin olumlu ve yapıcı bir istikamette geliştiğini görmekten dolayı umutlu olduğunu belirtti.

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Senato ve Temsilciler Meclisinin dış ilişkiler komiteleri, yabancı ülkelere silah satışına ilişkin yönetimin bildirimi gönderdiği ve satışları değerlendiren Kongre komiteleri olması sebebiyle önem taşıyor.

ABD Kongresinin, Türkiye'ye F-16 satılmasına ilişkin resmi bildirimin ardından 15 günlük değerlendirme ve itiraz süresi bulunuyor. Bu süre içinde bir itiraz gelmezse satış gerçekleşmiş olacak.

İsveç'in NATO'ya üyeliğini onaylayan ilgili yasal düzenleme önce TBMM'de kabul edilmiş, ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanmıştı.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi yetkilisinin önceki gün AA muhabirine yaptığı açıklamaya göre, ABD Başkanı Joe Biden, Türkiye'deki İsveç süreci resmen tamamlanır tamamlanmaz Kongre'ye F-16'larla ilgili resmi bildirimi yapacağını ifade etmişti.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.