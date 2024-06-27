ABD seçimlerinde beklenen münazara ilk kez bu kadar erken olacak | Dış Haberler

ABD seçimlerinde beklenen münazara ilk kez bu kadar erken olacak | Dış Haberler

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İlk münazaranın üzerinden tam 61 yıl geçti. Ancak hala münazaralar ABD seçim sürecinin merkezinde yer alıyor. Seçmenlerin kararları üzerinde etkisi tartışılan program küresel ölçekte büyük ilgi görüyor. Üstelik tartışmalar tüm zamanların en çok izlenen televizyon programları arasında yer alıyor. Şaşırtıcı sayılarda reytingler alıyor.

Doç. Dr. Burcu Zeybek

Isolatus'un vurguladığı gibi (2011):

"Amerikan başkanlık tartışmaları en bilinen siyasi tartışmalardandır. Onlar ayrıca en çok takip edilen, izlenen, kontrol edilen ve en çok araştırılan siyasi televizyon programlarıdır."

Üstelik tartışmalar tüm zamanların en çok izlenen televizyon programları arasında yer alıyor. Şaşırtıcı sayılarda reytingler alıyor. REKLAM ABD'de seçim kampanyalarının önemli bir bileşeni olan tartışmalar Başkanlık Tartışmaları Komisyonu (CPD) tarafından düzenlenmektedir. 1987'de Demokratlar ve Cumhuriyetçilerin ortaklığıyla. 1988'den itibaren, CPD ve üçüncü tarafların sponsorluğuyla organize edildi. Format söz konusu olduğunda, birtakım tartışmalar da ayyuka çıktı: • Öncelikle adaylar için konforlu ortam • Seçmenlerin eğitimi.

Anlaşmaya bağlı olarak çeşitli formatlar kabul edildi: "ortak basın toplantısı", "belediye binası tartışmaları" ve "masa tartışması" gibi. Belediye binası tartışmalarında, moderatörler sorularını stüdyodaki izleyicilerden seçerek sorarlardı. Masa tartışması durumunda adaylar bir masanın arkasında yan yana oturarak tek bir soruya yanıt verirlerdi. En çok tercih edilen şekli de ortak basın toplantısında adayların bir platformun arkasında durarak tek bir moderatörün sorularını yanıtlaması şeklindeydi. Bilindiği üzere 5 Kasım 2024'te ABD Başkanlık seçimleri gerçekleşecek ve meşhur münazara dizisinin ilki raundu ilk defa bu kadar önce gerçekleşiyor.

ÖNCEKİLERDEN NELER FARKLI OLACAK? Önceki münazaralardan farklı olarak, stüdyo seyircisi olmayacak. REKLAM Münazaradan önceki günlerde adaylar düelloya hazırlık stratejileri benimsediler. Biden Camp David'e kapanarak etrafını üst düzey danışmanlarla çevreledi ve kampanyanın münazara sırasında vurgulamayı umduğu temalara odaklandı. Trump ise Cumartesi günü Washington'daki İnanç ve Özgürlük Koalisyonu toplantısı ve Philadelphia'daki bir miting ile kampanya yoluna çıktı ve burada izleyicilere münazarada Biden'a karşı "sert ve kötü" mü yoksa "nazik ve sakin" mi olması gerektiği konusunda anket yaptı. Müttefikleri ve uzmanlar Trump'la politika tartışmalarına girdiler.

2024 başkanlık münazaralarının ilki 27 Haziran Perşembe günü saat 21:00'de Türkiye saatiyle 04:00’te gerçekleşecek. CNN münazaraya Atlanta'daki stüdyolarında ev sahipliği yaparak, kanal sunucuları Jake Tapper ve Dana Bash moderatörlük yapacak. CNN diğer kanallara münazaranın ücretsiz simültane yayınını tek bir ana şartla sunuyor: Ağın canlı yayın filigranı ekranda kalmalıdır. Münazara kuralları neler? Münazara geleneğinden farklı olarak, stüdyo seyircisi olmayacak - Biden'ın danışmanları Trump'ın büyük bir avantajını elinden alabileceğini ve destekçilerinden oluşan gürültülü bir kalabalığın etkinliği ele geçirmesini önleyebileceğini düşündü. Biden ve Trump yenilenmek için iki reklam arası verecek, ancak bu süre zarfında kampanya çalışanlarıyla görüşemeyecekler.

REKLAM Moderatörler ayrıca, Biden ve Trump'ın 2020'deki ilk münazara hesaplaşmasını rahatsız eden çapraz konuşmaları ve sıralar arasındaki kesintileri önlemek için adayların mikrofonlarını sessize alma olanağına sahip olacak. Açılış konuşması yapılmayacak; adaylar doğrudan moderatörlerin sorularına geçecek. Biden ve Trump'ın cevaplar için ikişer dakikası, çürütmeler için bir dakikası ve çürütmelere cevaplar için bir dakikası olacak. Adaylara kalem, kağıt ve su şişesi verilecek. Sahnede sahne malzemeleri ya da önceden yazılmış notlar bulundurulması yasak olacaktır. Biden'ın kampanyası, adayların kapanış konuşmalarının sırasını ya da podyum pozisyonlarını belirlemek için yapılan yazı turayı kazandı. Başkan sağ podyumu seçerek Trump'ı izleyicilerin ekranlarının soluna yerleştirdi. Trump'ın kampanyası gecenin son sözünü söylemeyi tercih ederek kapanış konuşmasını ilk olarak Biden'ın yapmasını sağladı.

Münazaraya katılmak için gereken nitelikler neler? Münazaralara katılabilmek için adayların öncelikle ABD Anayasası'nın başkanlık için öngördüğü şartları yerine getirmeleri ve Federal Seçim Komisyonu'na resmi adaylık beyanında bulunmaları gerekiyordu. Biden, Trump, bağımsız Robert F. Kennedy Jr., bağımsız Cornel West ve Yeşil Parti adayı Jill Stein bu şartları yerine getirdi. CNN ayrıca münazaracıların en az 270 seçmen oyu kazanabilecek kadar eyalet oy pusulasında yer almasını ve CNN'in standartlarını karşılayan dört ayrı ulusal ankette en az yüzde 15 oy almasını şart koştuğu için Kennedy, West ve Stein sadece üç ankette yüzde 15'e ulaştığı ve gerekli seçmen oyu sayısına ulaşamadığı için seçilme yeterliliğine sahip olamadı. Bu noktada münazaradan dışlanmaları "antidemokratik, Amerikan karşıtı ve korkakça" olarak nitelendirenler olmuştur.