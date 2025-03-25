ABD Savunma Bakanı Hegseth, sızdırılan mesajlaşmalarda savaş planlarının tartışıldığını reddetti

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, dahil edildiği Washington yetkililerinin mesajlaşma zincirinde savaş planları tartışıldığını belirten Atlantic dergisi editörü Jeffrey Goldberg'i yalanladı.

Hegseth, Goldberg'in, ABD ordusunun Yemen'de Husilere yönelik saldırılara ilişkin savaş planlarının tartışıldığı bir Signal grubuna eklendiğini kamuoyuna bildirmesi üzerine konuyla ilgili açıklama yaptı.

REKLAM advertisement1

Açıklamasında Goldberg'i "yanıltıcı" ve "güvenilirliğini yitirmiş gazeteci" olarak nitelendiren Hegseth, mesajlaşmalarda kimsenin savaş planları hakkında tartışmadığını savundu.

Savaş planlarını gazeteciye gönderdiler Haberi Görüntüle

Hegseth, Goldberg'in sohbet grubuna nasıl dahil olmuş olabileceği ve mesajlaşmalar için Signal uygulamasının neden tercih edildiği hakkında yorum yapmadı.

REKLAM

YANLIŞLIKLA YEMEN'DEKİ SAVAŞ PLANLARININ KONUŞULDUĞU BİR MESAJLAŞMA ZİNCİRİNE DAHİL EDİLMİŞTİ

Goldberg, dün "Trump yönetimi yanlışlıkla savaş planlarını mesajla bana gönderdi" başlığıyla kaleme aldığı yazıda, kendisinin önce ulusal güvenlik yetkililerinin yer aldığı bir Signal grubuna eklendiğini daha sonra Hegseth'in gruba gönderdiği mesajda, Yemen'e düzenlenecek saldırılara ilişkin detayların yer aldığını açıklamıştı.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz'ın 11 Mart'ta Signal'de kendisiyle bağlantı kurduğunu ve iki gün sonra Yemen'deki Husilere karşı saldırıları tartıştıkları "Houthi PC Küçük Grubu" adlı bir mesajlaşma zincire katılmaya davet edildiğini belirten Goldberg, yazısında, "ABD ulusal güvenlik yetkilileri, Yemen'de yaklaşan askeri saldırılarla ilgili bir grup sohbetine beni de dahil ettiler. Önce bunun gerçek olduğunu düşünmedim. Bir süre sonra bombalar düşmeye başladı." ifadelerini kullanmıştı.

REKLAM

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Brian Hughes olayı teyit etmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, konuyla ilgili kendisine yöneltilen bir soruya, "Bu konu hakkında herhangi bir bilgim yok." şeklinde yanıt vermişti.

ABD'NİN YEMEN'E HAVA SALDIRILARI

Husiler, 7 Mart'ta yaptıkları açıklamada, İsrail'e, Gazze'ye yardımların girişine izin vermesi için 4 gün süre tanıdıklarını aksi takdirde İsrail'e karşı deniz operasyonlarını yeniden başlatacaklarını duyurmuştu.

Trump, Truth Social platformu hesabından 15 Mart'ta yaptığı açıklamada, orduya Yemen'deki Husilere karşı "büyük bir saldırı" başlatma talimatı verdiğini bildirmişti.

Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi ise ABD'ye ait uçak ve savaş gemilerinin Husilerin hedefi olacağını belirterek, saldırılarını sürdürdüğü sürece deniz seferlerindeki engellemelerin Washington'ı da kapsayacağını ifade etmişti.

Husiler, ABD ile İngiltere'nin aralarında başkent Sana'nın da yer aldığı bazı kentlere düzenlediği hava saldırılarında 79 kişinin öldüğünü, 107 kişinin yaralandığını açıklamıştı.