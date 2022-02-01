ABD, Rusya'ya karşı Ukrayna'ya asker göndermeyecek!

AA

Günlük basın toplantısında açıklamalarda bulunan ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü John Kirby, Rusya'nın şu anda Ukrayna topraklarını tehdit ettiğini belirterek ABD'nin de Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine yardım sağlamaya devam ettiğini kaydetti.

Kirby, 28 Ocak'ta Ukrayna'ya yeni bir parti silah ve mühimmat gönderdiklerini, bu sevkiyatların süreceğini ifade etti.

"AMERİKAN BİRLİKLERİNİ UKRAYNA'YA GÖNDERMEYECEĞİZ"

ABD, İngiltere ve Kanada ordularına bağlı eğitim birliklerinin halen Ukrayna'da olduğunu belirten Kirby, "Başkan, (Joe Biden) Ruslarla savaşta Amerikan birliklerini Ukrayna'ya göndermeyeceğimiz konusunda çok net. Bunun masada olmadığını açıkça belirtti. Dolayısıyla bizim odaklandığımız şey, özellikle NATO müttefiklerimiz için, Beşinci Madde'de bahsettiğimiz gerçek güvenlik teminatlarıdır." diye konuştu.

Kirby, Rusya'nın NATO'ya yönelik tehditlerde bulunmaya karar vermesinin ABD tarafından kabul edilmeyeceğini kesin olarak anladığından emin olmak istediklerini belitti. Sözcü, "ABD, NATO müttefiklerimizi ve kıtadaki müttefiklerimize verdiğimiz taahhütlerimizi savunmak için savaşacaktır." ifadelerini kullandı.

AA'nın haberine göre; Başkan Biden'ın "yakın zamanda Avrupa'ya asker sevk edeceklerine" ilişkin açıklamasıyla ilgili değerlendirmede bulunan Kirby, bahsi geçen kuvvetin daha önce teyakkuza geçirilen ve NATO Mukabele Gücünün aktif hale getirilmesi halinde sevk edilecek 8 bin 500 askere ek olacağını söyledi.

Kirby, bu konuda bölge ülkeleri ile istişarelerin devam ettiğini ve henüz sevkiyat talimatı almadıklarını belirtti.

UKRAYNA'DA 6 BİN 600 AMERİKAN VATANDAŞI YAŞIYOR

Diğer yandan ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Ukrayna'da 6 bin 600 ABD vatandaşının yaşadığını ve bu kişilere muhtemel bir Rusya operasyonuna karşı iletişimde olduğunu söyledi.

Günlük basın toplantısında değerlendirmede bulunan Price, Ukrayna'daki Amerikalıların sayısına ilişkin ABD'nin Kiev Büyükelçiliğinin elindeki en güncel verilerin ekim 2021'e ait olduğunu söyledi.

Price bu tahmine göre Ukrayna'da 6 bin 600 Amerikan vatandaşının yaşadığını, 16 bin civarında Amerikalı turist olduğunu belirtti.

Artan Kovid-19 salgını ve Rusya tehdidi dolayısıyla 16 bin turist ve ziyaretçi sayısının büyük ölçüde düştüğünü tahmin ettiklerini dile getiren Price, Ukrayan'da mukim Amerikan vatandaşları konusunda ise ellerinde çok fazla veri olmadığını dile getirdi.

Price, ABD hükümet görevlilerinin söz konusu 6 bin 600 sayısına dahil olmadığını belirti.

BLİNKEN İLE LAVROV GÖRÜŞMESİ

ABD Dışişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanı Antony Blinken’ın bugün Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefon görüşmesi yapmasının beklendiğini aktardı.

Rusya Dışişleri Bakanı ile ABD Dışişleri Bakanı Blinken'ın bugün gerçekleştireceği telefon görüşmesinden beklentilerinin ne olduğuna ilişkin bir soruya yanıt veren Sözcü Price, Bakanın (Lavrov), Kremlinden yazılı yanıtımıza ilk tepki veya resmi pozisyonları hakkında neler söyleyeceğini göreceğiz. Bakanın görüşme yapmasının tam amacı ilk tepkiyi duymak ve bizim Avrupalı ortaklarımızla ortak endişelerimizle ilişkili konularla ilgili görüşmeleri devam ettirmek ve kaygılarımızı iletmektir." dedi.