ABD, Rusya ve Çin dışişleri bakanları uzun süre sonra ilk kez bir arada

Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna'ya yönelik saldırılarının başlaması ve son günlerde yaşanan Çin- Tayvan gerilimin ardından üç ülkenin dışişleri bakanları Kamboçya'nın başkentinde gerçekleşen ASEAN toplantısında uzun süre sonra ilk kez bir araya geldi.

Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) toplantısına katılan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile mesafeli tutumu dikkat çekti.

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, odaya girerken Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un omzunu sıvazladı ve yerine oturmadan önce oturan Lavrov'a hızlıca el salladı. Lavrov da karşılık olarak el salladı.

Odaya en son giren Blinken, kendi koltuğuna otururken kendisine on sandalye kadar uzaklıkta oturan Lavrov'a ya da Lavrov'un biraz ilerisinde oturan Wang'a bakmadı bile.

Diğer yandan ABD Dışişleri Bakanlığı, Blinken'ın iki bakanla da herhangi bir görüşme planı olmadığını açıklamıştı.