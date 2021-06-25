ABD onayladı! Wuhan virüs dizileri veritabanından kaldırıldı

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İkinci yılına yaklaşan koronavirüs salgını, ülkeleri etkilemeye devam ediyor. Salgından kurtulmak için son hızla aşılar yapılıyorken, bir yandan virüsün kaynağının Çin Wuhan'daki laboratuvarlardan olabileceği belirtiliyor.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ),koronavirüsün kökenine ilişkin Çin ile yaptığı ortak araştırmada, virüsün yarasalardan insanlara başka hayvanlar yoluyla bulaşmasının en muhtemel senaryo olduğunu belirtmişti ve virüsün laboratuvardan sızmasının son derece düşük bir ihtimal olduğunu açıklamıştı. Öte yandan ABD Başkanı Joe Biden, Amerikan istihbarat teşkilatlarına bu konuyu yeniden araştırma emri verirken, Çin, Wuhan laboratuvarının salgınla herhangi bir bağlantısı olmadığını savunmuştu.

ÇİN'Lİ ARAŞTIRMACININ TALEBİ ÜZERİNE ABD VERİ TABANINA DEPOLANAN VERİLER 3 AY SONRA GERİ ÇEKİLDİ

Bloomberg'de yer alan habere göre, ABD'li yetkililer, Çin'deki en eski koronavirüs örneklerinin bazılarının genetik yapısının ayrıntılarının, başlangıçta Çinli araştırmacıların talebi üzerine depolanan Amerikan veri tabanından çıkarıldığını doğruladı. Buna göre koronavirüs salgınını ve kökenlerini çevreleyen gizlilik konusunda endişelerin arttığı belirtildi.

ABD Ulusal Sağlık Enstitüleri yaptığı açıklamada, ilk olarak Mart 2020'de ABD merkezli Sequence Read Archive'e sunulan verilerin üç ay sonra haziran ayında aynı araştırmacı tarafından geri çekilmesinin istendiği belirtildi. Genetik dizilerin, Covid-19 salgınının başlangıçta yoğunlaştığı Çin'in Wuhan kentinden geldiği kaydedildi.

VERİLER NEDEN GERİ ÇEKİLDİ?

Ajans, verilerin geri çekilmesi sırasında belirtilen nedenin, genetik dizi bilgilerinin güncellenmesi ve başka bir veritabanına sunulması olduğunu söyledi. "Gönderici araştırmacılar, verilerinin haklarına sahiptir ve verilerin geri çekilmesini talep edebilir. Ulusal Sağlık Enstitüleri, araştırmacının belirtilen maksatının ötesinde bir sebep üzerine spekülasyon yapamaz" açıklamasında bulundu.

Amerikalı virolog Jesse Bloom, genetik dizilerin veri tabanından kaybolmasının, Wuhan salgınından başka nelerin korunduğuna dair soruları gündeme getirdiğini söyledi. Daha sonra bilgileri kurtaran Bloom, virüsün nereden ve nasıl ortaya çıktığına dair kesin ayrıntılar sağlanmadığını söyledi.

"DSÖ'NÜN HAM VERİLERE ERİŞMESİNE İZİN VERİLMEDİ"

Dünya Sağlık Örgütü'nden uzman bir ekip, bu yılın başlarında araştırma için Çin'i ziyaret etmesine rağmen, ham verilere erişimlerine izin verilmedi ve virüsün muhtemelen hayvanlardan geçtiğine dair vardıkları sonuçlar erken olduğu için eleştirildi.

ABD Başkanı Joe Biden, Amerikan istihbarat teşkilatlarına sorunu yeniden araştırma emri verirken, Çin, Wuhan laboratuvarının salgınla herhangi bir bağlantısı olmadığını savundu.