ABD'li Cumhuriyetçi Senatör Lindsay Graham, Demokrat Senatör Van Hollen ile birlikte Türkiye'ye yönelik bir yaptırım tasarısı üzerinde anlaşmaya vardıklarını Twitter hesabından duyurdu.

Graham, Beyaz Saray'ın konuyla ilgili olarak harekete geçmemesi durumunda tasarının her iki partiden de yoğun destek görmesini beklediğini söyledi.

Graham'ın yayınladığı listeye göre; Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Milli Savunma Bakanı, Dışişleri Bakanı, Hazine ve Maliye Bakanı, Ticaret Bakanı ile Enerji ve Doğal Kaynaklar Bakanı'na yaptırım uygulanacak.

Türk ordusuna finansal, materyal ve teknolojik destek sağlayan herhangi bir kişiye yaptırım uygulanması da Graham'ın listesinde yer aldı.

Listede Türkiye'nin S-400 satın almasına karşılık CAATSA yaptırımlarının uygulanması yönünde bir madde yer alırken, ayrıca 'Türk liderliğinin' ABD'ye seyahati konusunda vize kısıtlamaları uygulanması maddesi de yer alıyor.