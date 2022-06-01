ABD'nin Ukrayna'ya göndereceği füzeler neden önemli?

ABD Başkanı Biden, New York Times gazetesi için "Amerika'nın Ukrayna'da Yapacakları ve Yapmayacakları" başlıklı bir makale kaleme aldı. Biden makalede ABD'nin Ukrayna'ya verdiği silahlar ile bu ülkenin elini müzakere masasında güçlendirmeyi amaçladığına dikkati çekerek, "Bu nedenle de Ukrayna'ya cephedeki hedefleri daha doğru bir şekilde vurmalarını sağlayacak gelişmiş füze sistemleri ve mühimmat vermeye karar verdim" ifadesini kullandı.
Rusya'ya yönelik yaptırımların artırılması konusunda da diğer ülkeler ile birlikte çalışmayı sürdüreceklerini vurgulayan Biden, ABD'nin Ukrayna'ya Javelin tanksavar füzeler, Stinger uçaksavar füzeler, radar sistemleri, İHA'lar ve Mi-17 helikopterler gibi gelişmiş silahları göndermeye devam edeceğini kaydetti.
Yeni silah Himars'ı diğerlerinden ayıran ise üstün menzil ve hassasiyete sahip olması...
ABD NASIL BİR SİSTEM SAĞLAYACAK?
The Guardian'ın özel haberine göre, M142 Himars sistemi (Yüksek Hareketli Topçu Roket Sistemi), 1970'lerde ABD ve müttefik kuvvetler için geliştirilen M270 MLRS'nin modern, daha hafif ve daha çevik bir versiyonu olarak biliniyor.
ABD'li bir yetkili gazetecilere verdiği demeçte, Washington'un Ukrayna'ya sağladığı Himars'ın yaklaşık 80 kilometrelik bir menzile sahip olacağını söyledi.
Himars birimleri, önceden yüklenmiş altı adet 227 mm güdümlü füze ve Ordu Taktik Füze Sistemi (ATACMS) taktik füzesi yüklü bir bölme taşıyor. Ancak ABD, 300 km menzilli ATACMS'i Ukrayna'ya tedarik etmeyecek.
Küçük bir ekiple Himars, diğer araçların yardımı olmadan, kullanılmış bir kapsülü çıkarabilir ve dakikalar içinde yenisini yükleyebilir. Ancak bunun için Ukraynalı ekiplerin biraz eğitime ihtiyacı olacağı ifade ediliyor. ABD ordusunun Avrupa'da bulunan Himars birimleri ile buna da çözüm bulunabileceği belirtiliyor.
NEDEN ÖNEMLİ BİR TEDARİK?
Himars, Ukrayna kuvvetlerine, Rusya'nın kendi uzun menzilli silahlarından daha iyi korunan mesafelerde saldırma yeteneği veriyor.
Himars'ın fırlattığı güdümlü füzeler, ABD'nin yakın zamanda Ukrayna kuvvetlerine tedarik ettiği M777 obüslerinin yaklaşık iki katı menzile sahip.
Batı'nın Rus güçlerinin lojistik sorunlar yaşadığına dair tahminleri ile birlikte Rus tedarik depolarını da tehdit edebileceği düşünülüyor.
Bazı analistler, Ukrayna kuvvetlerinin Rus güçleriyle mücadele ettiği bir zamanda Himars'ın 'oyun değiştirici' olabileceğini söyledi. Ancak bazı analistler ise Himars'ın durumu aniden değiştirmeyeceğini iddia ediyor.
WASHINTON NEDEN MENZİLİ KISITLIYOR?
ABD başkanı New York Times'a, gelişmiş roketlerin Ukraynalıların "Savaş alanındaki kilit hedefleri daha kesin bir şekilde vurmalarını" sağlayacağını yazdı. Yine aynı ABD, Ukrayna'ya verdiği füzelerin menzilini sınırlayarak Rusya'nın derinliklerindeki hedefleri vurmak için kullanılmalarını önlemeyi planlıyor. Son açıklamalasında da ABD Başkanı Biden, "Ukrayna'ya Rusya'yı vurabilecek roket sistemleri göndermeyeceğiz" demişti.
Rusya 24 Şubat'ta Ukrayna'ya saldırılarına başladığından bu yana ABD, Moskova'yı savaşı Ukrayna sınırlarının ötesine taşımaya teşvik edebilecek herhangi bir adım atma konusunda hassas davranıyor. Bu, Ukrayna'nın Rus toprakları içindeki saldırılarını açıkça desteklememeyi de içeriyor. Ukrayna birkaç kez komşu Kursk ve Belgorod oblastlarında Rus hedeflerini vurmak için kendi roketlerini, insansız hava araçlarını ve helikopterlerini kullandı.
ABD ATACMS'i sağlasaydı, teorik olarak Ukrayna kendilerine yönelik saldırıların başlatıldığı hava limanları da dahil olmak üzere büyük Rus şehir merkezlerine ve askeri üslerine saldırma yeteneğine sahip olacaktı. Ancak ABD'li bir yetkili, "Ukraynalılar bu sistemleri Rus topraklarına karşı kullanmayacaklarına dair güvence verdiler" dedi ve ABD'nin de savaşın sınırların ötesine çıkmaması için bu durumu desteklemeyeceğini söyledi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!