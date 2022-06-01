ABD'nin Ukrayna'ya göndereceği füzeler neden önemli?

HABERTURK.COM

ABD Başkanı Biden, New York Times gazetesi için "Amerika'nın Ukrayna'da Yapacakları ve Yapmayacakları" başlıklı bir makale kaleme aldı. Biden makalede ABD'nin Ukrayna'ya verdiği silahlar ile bu ülkenin elini müzakere masasında güçlendirmeyi amaçladığına dikkati çekerek, "Bu nedenle de Ukrayna'ya cephedeki hedefleri daha doğru bir şekilde vurmalarını sağlayacak gelişmiş füze sistemleri ve mühimmat vermeye karar verdim" ifadesini kullandı.

Rusya'ya yönelik yaptırımların artırılması konusunda da diğer ülkeler ile birlikte çalışmayı sürdüreceklerini vurgulayan Biden, ABD'nin Ukrayna'ya Javelin tanksavar füzeler, Stinger uçaksavar füzeler, radar sistemleri, İHA'lar ve Mi-17 helikopterler gibi gelişmiş silahları göndermeye devam edeceğini kaydetti.

Yeni silah Himars'ı diğerlerinden ayıran ise üstün menzil ve hassasiyete sahip olması...

ABD NASIL BİR SİSTEM SAĞLAYACAK?

The Guardian'ın özel haberine göre, M142 Himars sistemi (Yüksek Hareketli Topçu Roket Sistemi), 1970'lerde ABD ve müttefik kuvvetler için geliştirilen M270 MLRS'nin modern, daha hafif ve daha çevik bir versiyonu olarak biliniyor.

ABD'li bir yetkili gazetecilere verdiği demeçte, Washington'un Ukrayna'ya sağladığı Himars'ın yaklaşık 80 kilometrelik bir menzile sahip olacağını söyledi.

Himars birimleri, önceden yüklenmiş altı adet 227 mm güdümlü füze ve Ordu Taktik Füze Sistemi (ATACMS) taktik füzesi yüklü bir bölme taşıyor. Ancak ABD, 300 km menzilli ATACMS'i Ukrayna'ya tedarik etmeyecek.

Küçük bir ekiple Himars, diğer araçların yardımı olmadan, kullanılmış bir kapsülü çıkarabilir ve dakikalar içinde yenisini yükleyebilir. Ancak bunun için Ukraynalı ekiplerin biraz eğitime ihtiyacı olacağı ifade ediliyor. ABD ordusunun Avrupa'da bulunan Himars birimleri ile buna da çözüm bulunabileceği belirtiliyor.

NEDEN ÖNEMLİ BİR TEDARİK?

Himars, Ukrayna kuvvetlerine, Rusya'nın kendi uzun menzilli silahlarından daha iyi korunan mesafelerde saldırma yeteneği veriyor.

Himars'ın fırlattığı güdümlü füzeler, ABD'nin yakın zamanda Ukrayna kuvvetlerine tedarik ettiği M777 obüslerinin yaklaşık iki katı menzile sahip.

Batı'nın Rus güçlerinin lojistik sorunlar yaşadığına dair tahminleri ile birlikte Rus tedarik depolarını da tehdit edebileceği düşünülüyor.

Bazı analistler, Ukrayna kuvvetlerinin Rus güçleriyle mücadele ettiği bir zamanda Himars'ın 'oyun değiştirici' olabileceğini söyledi. Ancak bazı analistler ise Himars'ın durumu aniden değiştirmeyeceğini iddia ediyor.

WASHINTON NEDEN MENZİLİ KISITLIYOR?

ABD başkanı New York Times'a, gelişmiş roketlerin Ukraynalıların "Savaş alanındaki kilit hedefleri daha kesin bir şekilde vurmalarını" sağlayacağını yazdı. Yine aynı ABD, Ukrayna'ya verdiği füzelerin menzilini sınırlayarak Rusya'nın derinliklerindeki hedefleri vurmak için kullanılmalarını önlemeyi planlıyor. Son açıklamalasında da ABD Başkanı Biden, "Ukrayna'ya Rusya'yı vurabilecek roket sistemleri göndermeyeceğiz" demişti.

Rusya 24 Şubat'ta Ukrayna'ya saldırılarına başladığından bu yana ABD, Moskova'yı savaşı Ukrayna sınırlarının ötesine taşımaya teşvik edebilecek herhangi bir adım atma konusunda hassas davranıyor. Bu, Ukrayna'nın Rus toprakları içindeki saldırılarını açıkça desteklememeyi de içeriyor. Ukrayna birkaç kez komşu Kursk ve Belgorod oblastlarında Rus hedeflerini vurmak için kendi roketlerini, insansız hava araçlarını ve helikopterlerini kullandı.

ABD ATACMS'i sağlasaydı, teorik olarak Ukrayna kendilerine yönelik saldırıların başlatıldığı hava limanları da dahil olmak üzere büyük Rus şehir merkezlerine ve askeri üslerine saldırma yeteneğine sahip olacaktı. Ancak ABD'li bir yetkili, "Ukraynalılar bu sistemleri Rus topraklarına karşı kullanmayacaklarına dair güvence verdiler" dedi ve ABD'nin de savaşın sınırların ötesine çıkmaması için bu durumu desteklemeyeceğini söyledi.