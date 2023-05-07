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ABD'nin Texas eyaletindeki AVM'ye silahlı saldırıda en az 8 kişi öldürüldü/abd-nin-texas-eyaletindeki-avm-ye-silahli-saldirida-en-az-8-kisi-olduruldu-3589561
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