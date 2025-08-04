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        Haberler Dünya ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Barrack, Suriye'deki tüm tarafları diyaloğa çağırdı: | Dış Haberler

        ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Barrack, Suriye'deki tüm tarafları diyaloğa çağırdı

        ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi ve Ankara Büyükelçisi Tom Barrack, Suriye'de yaşanan son gelişmelere ilişkin, "Tüm tarafları sükuneti korumaya ve kan dökülmeden diyalog yoluyla anlaşmazlıkları çözmeye çağırıyoruz" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.08.2025 - 14:25 Güncelleme: 04.08.2025 - 14:26
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        Barrack Suriye'deki tüm tarafları diyaloğa çağırdı
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        ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi ve Ankara Büyükelçisi Tom Barrack, Suriye'de yaşanan son çatışmalara ilişkin, "Tüm tarafları sükuneti korumaya ve kan dökülmeden diyalog yoluyla anlaşmazlıkları çözmeye çağırıyoruz. Suriye istikrarı hak ediyor. Suriyeliler barışı hak ediyor." dedi.

        Büyükelçi Barrack, X sosyal medya hesabından, Suriye'nin Süveyda kentinde ve Halep'in kuzeydoğusundaki Münbiç​​​​​​​ ilçesinde dün meydana gelen çatışmalara ilişkin açıklamada bulundu.

        Açıklamada, Süveyda ve Münbiç'de dün çatışmaların meydana geldiğini belirten Barrack, "Diplomasi, şiddeti durdurmanın ve barışçıl, kalıcı bir çözümün sağlanmasının en iyi yoludur." ifadesini kullandı.

        Barrack, "ABD'nin, Süveyda'da bir çözümün sağlanmasına aracılık etmiş olmaktan ve Fransa ile birlikte kuzeydoğunun birleşik Suriye'ye yeniden entegrasyonunda ortak arabuluculuk yapmaktan gurur duyduğunu" ifade ederek, "Önümüzdeki yol Suriyelilere ait. Tüm tarafları sükuneti korumaya ve kan dökülmeden diyalog yoluyla anlaşmazlıkları çözmeye çağırıyoruz. Suriye istikrarı hak ediyor. Suriyeliler barışı hak ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

        Terör örgütü PKK/YPG'nin, işgal ettiği bölgelerden Halep'in kuzeydoğusundaki Münbiç'in güney kırsalına dün düzenlediği saldırıda 7 kişinin yaralandığı, Süveyda'da yasa dışı silahlı grupların ateşkesi ihlal ederek iç güvenlik güçlerine düzenlediği saldırıda ise 1 güvenlik görevlisinin yaşamını yitirdiği bildirilmişti.

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