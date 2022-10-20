ABD'nin Oregon eyaletindeki Interstate 5'te yoğun sis nedeniyle çok sayıda aracın çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti.

Oregon Eyalet Polisi, Eugene'nin kuzeyindeki eyaletler arası güneye giden şeritlerde meydana gelen kazalarda 20'ye yakın kamyon dahil yaklaşık 60 aracın çarpıştığını söyledi.

Polis, KOIN-TV'ye bir kişinin öldüğünü söyledi ve eyaletler arası yolun o kısmı trafiğe kapatıldı.

Yetkililer, kazaya bölgedeki yoğun sisin yol açtığına inandığını ifade etti.

*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.