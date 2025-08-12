Habertürk
        Haberler Dünya ABD'nin önceki dışişleri bakanı Blinken, Avrupalıların Filistin'i tanıma kararını 'aceleci' buldu | Dış Haberler

        ABD'nin önceki dışişleri bakanı Blinken, Avrupalıların Filistin'i tanıma kararını 'aceleci' buldu

        ABD'de Başkan Biden döneminin Dışişleri Bakanı Antony Blinken, son dönemde bazı Batı ülkelerinin Filistin devletini tanıma kararının "çok hızlı" olduğunu savundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.08.2025 - 13:01 Güncelleme: 12.08.2025 - 13:01
        Eski bakan Blinken'dan Avrupa'ya 'Filistin' eleştirisi
        Blinken, Wall Street Journal (WSJ) gazetesi için kaleme aldığı yazıda Fransa, İngiltere, Kanada ve Avustralya'nın eylülde yapılacak Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunda Filistin devletini tanımaya yönelik kararını değerlendirdi.

        Kararın ahlaki açıdan doğru olduğunu ve 140'tan fazla ülkenin iki devletli çözümü desteklediği bir dünyada uluslararası toplumun ortak kanısını yansıttığını söyleyen Blinken, bu adımların zamanlamasını ise eleştirdi.

        Blinken, Filistin devletini tanıma konusunda Fransa, İngiltere, Kanada ve Avustralya'nın "çok hızlı" davrandığını ve "planlarının işe yaramayacağını" belirtti.

        Önceliğin "Gazze'deki kıtlığın önlenmesine, esirlerin kurtarılmasına ve çatışmaların bitmesine" verilmesi gerektiğini savunan Blinken, "İki devletli çözüm daha sonra konuşulabilir." ifadesini kullandı.

        Blinken, Filistin devletinin tanınma sürecine ilişkin "Başlangıç ve bitiş noktalarının belirlenmesi şart çünkü kimse, bitmeyen bir süreci kabul etmez." değerlendirmesinde bulundu.

        Filistin'i tanıma "şartlara bağlı olmalı"

        Blinken, Filistin'i tanımanın bazı şartlar dahilinde olması gerektiğini savunarak "İsrail'in, varlığını reddeden bir Filistin devletini kabul etmesinin beklenemeyeceğini" belirtti.

        Görevi sırasında Kongre'ye İsrail'in ABD'ye ait silahları "uluslararası hukuka uygun şekilde" kullandığı yönünde bir rapor sunan ve bu ülkeye silah sevkiyatını sürdürme kararı alan Blinken, Hamas veya diğer askeri yapılanmalar tarafından yönetilecek bir Filistin devletinin kabulünün Tel Aviv yönetimi nezdinde "kabul edilemez" olacağını iddia etti.

        Blinken, Filistin devleti bağımsız olduğu takdirde "İsrail'i yok etmeye odaklanmayacağının" anlaşılması için 3 yılın makul bir süre olduğunu savundu.

        Öte yandan, Gazze'deki insani krizin derinleştiğine ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin sivillere yönelik saldırılarına değinen Blinken, İsrail'e bu sorunlara odaklanma çağrısı yaptı.

