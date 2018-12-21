ABD'nin kararından sonra Suriye'de aşiretler toplandı!

Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna yönelik olası operasyonunun sıklıkla konuşulmaya başlanması ve ABD'nin bölgeden çekilme kararının ardından bölgedeki aşiretlerde harekete geçti.

Suriyeli Aşiretler ve Kabileler Meclisi, 150 aşireti kurumsal bir çatı altında toplayacak kongresini bugün düzenliyor.

Habertürk'ten Çetiner Çetin de aşiretlerin toplantısını Azez'de takip ediyor. Çetiner Çetin'in verdiği bilgilere göre, Arap, Türkmen ve Kürt aşiretleri toplantıya katılıyor. Toplantıdan önemli kararların çıkabileceği belirtiliyor.

Suriye Kabileler ve Aşiretler Meclisi'nden yapılan yazılı açıklamada, 400 kişilik genel kurucu heyetin, Suriye'nin farklı illerinden temsilcilerin katılımıyla bugün Azez'de bir araya geleceği belirtilmişti.

Açıklamada, "Suriyeli Aşiretler ve Kabileler Yüksek Meclisi, Suriye sahasında aşiretlerden ve Suriye'nin tüm vilayetlerinden temsilcilerden müteşşekkil kurumsal bir siyasi ve/veya askeri güç oluştururak, Fırat Nehri'nin doğusu başta olmak üzere PKK-PYD/YPG terör örgütünün Suriye sahasındaki faaliyetlerini akamete uğratmayı, toprakların asıl sahiplerince yönetilmesini sağlamayı ve Suriye'nin geleceğinde söz sahibi olmayı temel amaç olarak kabul etmektedir" denildi.