Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Dünya Amerika

ABD'nin başkenti Washington'da paniğe yol açan patlama sesi

ABD’nin başkenti Washington'da patlama meydana geldi. Büyük paniğe neden olan olayla ilgili yapılan açıklamada, ses sınırını aşan bir askeri uçağın sonik patlamaya neden olduğu bildirildi

Giriş: 05.06.2023 - 00:45 | Güncelleme: ABONE OL
ABD'nin başkenti Washington'da paniğe yol açan patlama sesi
AA

ABD’nin başkenti Washington D.C'de duyulan büyük bir patlama sesi paniğe yol açtı.

Sosyal medyadan yapılan paylaşımlarda yerel saatle 15.30 civarında sonik patlama sesine benzer büyük bir gürültü duyulduğu belirtildi.

AA'nın haberine göre, patlama nedeniyle evlerde sarsılma hissedildiği kaydedilirken, bazı sosyal medya kullanıcıları patlamanın muhtemel bir askeri tatbikatla ilgili olabileceği şeklinde yorumlarda bulundu.

Vatandaşların acil hatları araması üzerine polisin, olayı Federal Havacılık İdaresi’ne sorduğu bildirilirken, İçgüvenlik Bakanlığı Twitter hesabından yapılan paylaşımda da “Başkentte duyulan patlama sesinin farkındayız, şu an herhangi bir tehdit yok.” ifadesi kullanıldı.

Daha sonra Annapolis Acil Yönetim Ofisi’nin sosyal medya hesabından, söz konusu patlamanın “Savunma Bakanlığına bağlı yetkili bir uçuş”tan kaynaklandığı, ses sınırını aşan söz konusu askeri uçağın ses patlamasına neden olduğu bilgisi paylaşıldı.

*Haberde AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Restore edilen Yedikule Gazhanesi açıldı
Restore edilen Yedikule Gazhanesi açıldı
Sağanak yağış etkili oldu
Sağanak yağış etkili oldu
Kırıkkale'deki yangın hasara yol açtı
Kırıkkale'deki yangın hasara yol açtı
Kontrolden çıkan araba takla attı
Kontrolden çıkan araba takla attı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.