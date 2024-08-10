ABD'nin askeri varlığı, Güney Kıbrıs'ta tartışma ve protestolara sebep oldu

Rum kesiminin ana muhalefetteki aşırı solcu Emekçi Halkın İlerici Partisi (AKEL) yaptığı açıklamada, Kıbrıs'a yönelik ABD'nin artan savaş gemisi trafiğine dikkati çekti ve hükümeti, Ada'da yabancı askeri güçlerin yoğunlaşmasına rıza göstermek suretiyle aşırı derecede artan gerginliğin ortasına sürüklemekle suçladı.

Açıklamada, Hristodulidis hükümetinin ABD kuvvetlerinin Ada'da bulunmasının yaratabileceği tehlikeleri dikkate alması istenerek, "Bölgedeki gergin savaş ortamı, Doğu Akdeniz ve Orta Doğu'daki tüm devletlerin ve halkların güvenliğine yönelik kelimenin tam anlamıyla devasa ölümcül riskler oluşturuyor. Tüm bölgemiz hesaplanamaz ve dramatik sonuçları olan genel bir yangın tehlikesiyle karşı karşıya. Bu çerçevede, Amerikan askeri kuvvetlerinin İngiliz üsleri içinde ve dışında Ada'mızda yoğunlaşmaya devam etmesi, riskleri ve endişeleri artırıyor." ifadeleri kullanıldı.

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AKEL'in Ada'yı yabancı ordular için bir üs konumunda değil, barış ve insani yardım köprüsü olarak görmek istediği kaydedilen açıklamada, Hristodulidis hükümetinin bu anlamda adımlar atması gerektiğinin altı çizildi.

Limasol'a gelen ABD gemisi protesto edildi

Liman ziyaretleri programı kapsamında dün Ada'ya ulaşarak Limasol Limanı'na demirleyen ABD amfibi hücum gemisi USS Wasp, aralarında Filistinli aktivistlerin de olduğu vatandaşlar tarafından protesto edildi.

Rum basınında yer alan haberlere göre, Limasol'da limana yakın bir yerde toplanan protestocular ABD saldırı gemisine karşı "Soykırıma liman yok" sloganları attı.