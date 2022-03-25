ABD'li yetkiliden açıklama: Rusya’nın üst düzey silahları tükeniyor

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ABD Savunma Politikalarından Sorumlu Müsteşar Colin Kahl, "Rusya'nın Ukrayna'dan çatışmaya girdiğinden daha zayıf çıkacağını büyük bir kesinlikle düşünüyorum. Askeri olarak daha zayıf, ekonomik olarak daha zayıf, siyasi ve jeopolitik olarak daha zayıf ve daha izole" açıklamasında bulundu. Khal Rusya'nın mühimmatlarının da tükenmek üzere olduğunu belirtti.

Khal "Rusya, Çin'in aksine ABD'ye uzun vadeli bir sistem meydan okuması oluşturamaz" dedi.

İngiliz haber ajansı Reuters’a konuşan ABD’li kaynaklar da Rusya’nın hassas güdümlü mühimmatının isabet oranının düştüğünü aktardı ve isabet oranının yaklaşık yüzde 60 olduğunu ifade etti.

Savunma Bakanlığı bünyesindeki Savunma Politikası Bakan Yardımcısı olarak görev alan Kahl, “Rusya, Pekin için 6 hafta ya da 6 ay önce olduğundan daha büyük bir stratejik yük halinde” dedi.