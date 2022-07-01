ABD'li senatörden F-16 açıklaması

NATO Liderler zirvesindeki basın toplantısında konuşan ABD Başkanı Joe Biden'ın "Türkiye'ye F-16 satmalıyız" açıklaması, Amerikan Kongresi'nde de büyük yankı uyandırdı.
Türkiye ile ilgili zaman zaman kritik açıklamalar yapan Senatör Shaheen, Türkiye'nin 40 adet F-16 ve 80'e yakın F-16 modernizasyon kiti alma talebine ilişkin Ciner Medya ABD Temsilcisi Ali Çınar'a konuştu.
"KAPSAMLI BİR İNCELEMEDEN GEÇMEK ZORUNDA"
Senatör Shaheen açıklamasında "Türkiye, ABD ve NATO için değerli bir müttefik ve kritik bir bölgesel güvenlik ortağı olmaya devam ediyor. İki ülke arasında zaten sağlam olan ikili güvenlik ilişkisini sürdürmeye bağlılığımı devam ettiriyorum. Biden yönetimi tarafından sunulan F-16 paketi - tıpkı herhangi bir yabancı silah satışı gibi - ortak güvenlik çıkarlarımıza fayda sağlayacağından emin olmak için Senato Dış İlişkiler Komitesi tarafından kapsamlı bir incelemeden geçmek zorunda kalacak. Bu komitenin bir üyesi olarak komiteyle birlikte çalışacağım ve taleplerini iyice gözden geçirmek için yönetime sorular soracağım.”
ABD KONGRESİ'NDE HELLENİK GRUBUNDA BIDEN'A TEPKİ
Temsilciler Meclisi Üyeleri Carolyn Maloney, Gus Bilirakis, Chris Pappas, Türkiye'nin F-16 talebi konusunda Biden yönetiminde ilerleme olmasından dolayı hayal kırıklığına uğradıklarını açıkladı. Ancak, bu üç üyenin de Biden yönetiminden gelecek resmi talebi değerlendirme hakkı bulunmuyor.
Amerikan Senatosu Dış İlişkiler Komitesi'nde yer almayan ancak Cumhuriyetçi Parti'nin ağır toplarından Senatör Lindsey Graham da geçen gün yaptığı açıklamada Başkan Biden'ın F-16 açıklamasını desteklediğini açıklamıştı.
TÜRKİYE'DEN HEYET GELECEK
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başkan Biden ile Madrid'de olumlu bir toplantı yaptığını belirtmiş ve F-16 konusunda Cumhuriyetçi senatörlerin desteği için bir heyeti ABD'ye göndereceklerini açıklamıştı.
ABD Kongresi tatil nedeniyle 8 Ağustos'tan 5 Eylül'e kadar kapalı olacak. Temsilciler Meclisi'ndeki 435 ve Senato'daki 35 koltuk için 8 Kasım'da Kongre ara seçimleri olacak.
* Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.
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