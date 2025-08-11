Habertürk
        Haberler Dünya ABD'li Senatör Bernie Sanders'tan İsrail'e "parya devlet" benzetmesi | Dış Haberler

        ABD'li Senatör Bernie Sanders'tan İsrail'e "parya devlet" benzetmesi

        ABD'li Demokratlara yakın bağımsız Senatör Bernie Sanders, İsrail'in Gazze'yi tamamen işgal kararının ardından "neredeyse parya bir devlet" haline geldiğini belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.08.2025 - 09:57 Güncelleme: 11.08.2025 - 09:57
        ABD'li senatörden İsrail'e: Parya devlet
        Sanders, katıldığı CNN canlı yayınında İsrail'in Gazze'yi tamamen işgal kararı ve Gazze'deki durum hakkında açıklamalarda bulundu.

        İsrail'in 7 Ekim saldırılarına karşı kendini savunma hakkının bulunduğunu dile getiren Sanders, "Ancak İsrail'in o tarihten bu yana yaptıkları, tüm Filistin halkına karşı bir savaşa dönüştü." dedi.

        Gazze'de çocuklar dahil on binlerce insanın açlık çektiğini belirten Sanders, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun uyguladığı ablukayı da eleştirdi.

        Sanders, İsrail'in Gazze'yi tamamen işgal planını onaylamasına ilişkin, "Şu anda Netanyahu'nun yaptığı, İsrail hükümetinin yaptığı, İsrail'i neredeyse bir parya devlet haline getirdi. Korkarım ki İsrail, sadece ABD'de değil tüm dünyada çok ama çok olumsuz bir görünüşte." diye konuştu.

        Başbakan Netanyahu, Gazze Şeridi’nin tamamını işgal edeceklerini açıklarken İsrail ordusu da Gazze Şeridi’nde işgali genişletecek ve kalıcı hale getirecek saldırı planını uygulamaya başlamıştı.

