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        Haberler Dünyadan ABD'li şarkıcı Sheryl Crow Tesla'sını satıp parayı bağışlayarak Elon Musk'ı protesto etti - magazin haberleri

        ABD'li şarkıcı Sheryl Crow Tesla'sını satarak Elon Musk'ı protesto etti

        Ünlü şarkıcı Sheryl Crow, Elon Musk'ın ABD yönetimindeki rolünü protesto etmek için otomobilini sattı, parasını bağışladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.02.2025 - 13:39 Güncelleme: 16.02.2025 - 13:46
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        Arabasını satarak Musk'ı protesto etti
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        ABD'li şarkıcı Sheryl Crow, otomobil şirketinin sahibi Elon Musk'u protesto etmek amacıyla Tesla'sından kurtuldu.

        63 yaşındaki müzisyen, Tesla ve Space X'in kurucusu olan, Donald Trump'a danışmanlık yapan Elon Musk'tan "Başkan Musk" olarak bahsetti. Crow, sattığı otomobilin parasını "tehdit altında" olarak tanımladığı Ulusal Halk Radyosu'na (NPR) bağışladığını söyledi.

        Sheryl Crow, Instagram hesabında otomobiline veda ettiğini gösteren bir video paylaştı. Ünlü şarkıcı; "Kiminle aynı çizgide olmak istediğinize karar vermeniz gereken bir zaman gelir. Elveda Tesla" mesajını yazdı.

        Sheryl Crow ayrıca, "Para, gerçeğin, onu bilmek isteyenlere ulaşmaya devam etmesi umuduyla Başkan Musk tarafından tehdit edilen NPR'ye bağışlandı" açıklamasını yaptı.

        Geçen hafta, Elon Musk'un Donald Trump'ın Beyaz Saray'daki yeni rolü nedeniyle Tesla satışlarının dünya çapında düştüğü bildirilmişti. Musk, yeniden başkan seçilen Trump tarafından Hükümet Verimliliği Departmanı'nın (DOGE) başına atanmıştı.

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        #Elon Musk
        #Tesla
        #protesto
        #Sheryl Crow

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