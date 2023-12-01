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        Haberler Spor Motor Sporları Formula 1 ABD'li pilot Sargeant, gelecek sezon da Williams için yarışacak - Motor Sporları Haberleri

        ABD'li pilot Sargeant, gelecek sezon da Williams için yarışacak

        Formula 1'de sezonun çaylak pilotlarından ABD'li Logan Sargeant, gelecek sezon da Williams için yarışacak

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.12.2023 - 23:27 Güncelleme: 01.12.2023 - 23:27
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        Logan Sargeant, Williams ile devam edecek
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        Formula 1 takımlarından Williams, ABD'li pilot Logan Sargeant'ın gelecek yıl da takımda olacağını açıkladı.

        Markalar klasmanını 28 puanla 7. sırada tamamlayan Williams, 22 yaşındaki Sargeant'ın gelecek yıl Taylandlı Alex Albon ile birlikte yarışacağını doğruladı.

        Sargeant, kariyerine Williams'ta devam edeceği için çok heyecanlı olduğunu belirterek, "Şu ana kadar takımla inanılmaz bir yolculuk geçirdim. Böylesine yetenekli ve kendini işine adamış bir grup içinde pilot olarak gelişmeye devam etme fırsatı bulduğum için minnettarım." ifadelerini kullandı.

        ABD'li pilot, Lewis Hamilton ve Charles Leclerc'in diskalifiye edilmesinin ardından ağustos ayındaki ABD Grand Prix'sinde F1 kariyerinin tek puanını almıştı.

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