Galatasaray Futbol Takımı'nın, ABD'li performans uzmanı Scott Piri'yi yeniden teknik heyete dahil ettiği bildirildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, daha önce 2011-2014 yıllarında da teknik ekipte görev alan Piri'nin tekrar sarı-kırmızılı takıma dahil olduğu ifade edildi.

Teknik direktör Fatih Terim'in ekibinde yer alacak Piri, 2011-2014 yıllarında Galatasaray'ın elde ettiği başarılarda önemli rol oynamıştı.