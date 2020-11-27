ABD'li doktor yalvardı!

DHA

ABD’nin Missouri eyaletindeki St. Louis kentinde bulunan Washington Üniversitesi Tıp Merkezi’nde görevli Dr. Ken Remy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda maske takmayanları uyardı. Amerikalılara maske takmaları konusunda adeta yalvaran Dr. Remy, elinde tuttuğu entübasyon için kullanılan laringoskop cihazını ve oksijen maskesini kameraya göstererek, “Solunumunuz dakikada 40 nefese kadar hızlandığında ve oksijen seviyeniz 80'e düştüğünde göreceğiniz şey budur" dedi.

"SİZE YALVARIYORUM"

Dr. Remy uyarısını şu sözlerle sürdürdü:" Umarım hayatının son anı böyle olmaz. Çünkü maske takmaya başlamazsanız hayatınızın sonunda göreceğiniz şey budur. Sosyal mesafeye uymaya başlamazsanız. Ellerini iyice yıkamazsan. Size söz veriyorum, tam olarak göreceğiniz şey bu. Anneniz, babanız veya çocuklarınız hayatlarının sonunda ne görecek? Bu ciddi. Size yalvarıyorum.”