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        Haberler Dünya ABD Kongresi baskısı sonuç verdi: Harvard Üniversitesi rektörü istifa etti

        ABD Kongresi baskısı sonuç verdi: Harvard Üniversitesi rektörü istifa etti

        Harvard Üniversitesi Rektörü Claudine Gay görevinden istifa etti. Gay'in istifası, Harvard ve başka bazı önde gelen üniversitelerin kampüslerindeki 'Yahudi karşıtı eylemler' karşısında kararlı tavır sergileyemedikleri iddialarıyla ABD Kongresi'ndeki bir oturumda eleştirilmelerinin ardından geldi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.01.2024 - 23:25 Güncelleme: 02.01.2024 - 23:25
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        Harvard Üniversitesi rektörü istifa etti
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        Gay, istifa mektubunda, “Kimliğimin temelini oluşturan iki sağlam değer, nefretle yüzleşme ve akademik titizliği yüceltmeye olan bağlılığıma şüphe düşürülmesi üzüntü vericiydi. Irksal garezle körüklenen kişisel saldırı ve tehditlere maruz kalmak korkutucuydu” dedi.

        İstifa etmesinin Harvard'ın çıkarları açısından en iyisi olacağını belirten Gay, altı ay iki gün süren rektörlüğüyle üniversite tarihinin en kısa süre görevde kalan rektörü oldu.

        Harvard'ın ilk siyah rektörü olan Claudine Gay, kampüsteki Yahudi karşıtı eylemlerle mücadele etmemekle suçlanıyordu.

        ABD Kongresi'ndeki antisemitizm oturumunda kampüsteki Yahudi düşmanlığına yeterince yanıt veremediği için eleştirilen Pennsylvania Üniversitesi Rektörü Liz Magill de geçen ay istifa etmişti.

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        Gay, Magill ve Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) Rektörü Sally Kornbluth, 5 Aralık'ta Temsilciler Meclisi'nde üniversite kampüslerinde 7 Ekim'de patlak veren İsrail-Hamas çatışmaları sonrasında artan antisemitizm oturumunda ifade vermişti.

        Üç rektör de oturum sırasında, Yahudi karşıtı söylemleri ifade özgürlüğüyle dengelemek durumunda olduklarını kaydetmişti.

        70'ten fazla Kongre üyesi, Harvard ve Pennsylvania Üniversiteleri ile MIT'nin yönetim kurullarına yazdıkları mektupta, rektörlerin Kongre'de verdikleri ifadelerden tatmin olmadıkları gerekçesiyle rektörleri görevden almaları çağrısında bulunmuştu.

        Ancak Rektör Claudine Gay, Harvard'daki meslektaşlarından destek görmüş ve birkaç yüz öğretim üyesi, Kongre ifadesinden ötürü Gay'i görevden uzaklaştırma yönündeki siyasi baskıya boyun eğmeme çağrısı yapmıştı.

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