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        Haberler Dünya ABD istihbarat kaynakları, Rus muhalif Navalny'ın öldürülme emrini Putin'in vermediğini savundu

        ABD istihbarat kaynakları, Rus muhalif Navalny'ın öldürülme emrini Putin'in vermediğini savundu

        ABD istihbarat kaynakları, şubat ayında cezaevinde hayatını kaybeden Rus muhalif Aleksey Navalny'ın öldürülme emrini Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in vermediğini iddia etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.04.2024 - 16:52 Güncelleme: 27.04.2024 - 16:52
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        ABD'den kritik Navalny ve Putin iddiası
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        The Wall Street Journal, ABD istihbarat kaynaklarından edindiği bilgiye dayandırdığı haberinde, söz konusu kişilerin gizli istihbarat kaynakları, kamuya açık veriler ve ölümün zamanını araştırdığını bildirdi.

        ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA), ABD Ulusal İstihbarat Direktörlüğü ve Dışişleri Bakanlığının istihbarat biriminin de ABD istihbarat kaynaklarının görüşünü benimsediği belirtildi.

        Buna göre, ABD istihbarat kaynakları, şubat ayında cezaevinde ölen Rus muhalif Navalny'ın öldürülme emrini Putin'in vermediğini savundu.

        Ölümün ne koşullarda gerçekleştiğini henüz netleştiremeyen kaynaklar, Navalny'ın gerçek ölüm nedeninin hiçbir zaman bilinemeyebileceğine işaret etti.

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        16 Şubat'da Navalny'ın cezaevinde hayatını kaybettiği haberinin gelmesinin ardından, Avrupa'da birçok lider ve ABD Başkanı Joe Biden, Putin'i suçlamıştı.

        Biden, "Hataya düşmeyin, Navalny'ın ölümünden Putin sorumludur." ifadelerini kullanmıştı.

        Navalny'ın cezalandırılması ve ölümü

        Kremlin'e muhalif Aleksey Navalny, zehirlendiği iddiasıyla Almanya'nın başkenti Berlin'de tedavi gördükten sonra 17 Ocak 2021’de başkent Moskova'ya dönüşünde havalimanında gözaltına alınarak tutuklanmıştı.

        Rusya Federal Cezaevi Hizmeti Servisinin (FSİN) talebi üzerine 2 Şubat 2021’de Moskova Şehir Mahkemesinde Navalny aleyhinde açılan dava sonuçlanmış; Navalny’ın geçmişte yolsuzluk davası sonucunda verilen 3,5 yıl ertelenmiş hapis cezası, adli kontrol şartlarını yerine getirmediği gerekçesiyle normal hapis cezasına çevrilmişti.

        Rus mahkemesi, Ağustos 2023'te cezaevinde bulunan Navalny'ı aşırılık yanlısı topluluk oluşturmaktan 19 yıl hapis cezasına çarptırmıştı.

        Navalny, Ocak 2022'de Rusya'da terörle ve aşırıcılıkla bağlantılı kişilerin bulunduğu listeye dahil edilmişti.

        FSİN, 16 Şubat'ta mahkum Navalny'ın cezaevinde hayatını kaybettiğini ve ölüm nedeninin araştırılacağını bildirmişti.

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