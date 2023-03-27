Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Dünya

ABD İstanbul Başkonsolosu Ediah:"ABD-Türkiye çok önemli müttefik"

Ciner Medya ABD Temsilcisi Ali Çınar, ABD'nin İstanbul Başkonsolosu Julie Ediah ile ABD Dışişleri Bakanlığı'nda özel bir röportaj gerçekleştirdi. Başkonsolos Ediah Türkiye'nin ABD için çok önemli bir müttefik olduğunu belirtti.

Giriş: 27.03.2023 - 20:50 | Güncelleme: ABONE OL
ABD İstanbul Başkonsolosu Ediah:

Başkonsolos Ediah, Türk-Amerikan ilişkileri konusunda önemli açıklamalarda bulundu.

Kahramanmaraş merkezli yıkıcı depremler nedeniyle başsağlığı dileyen Ediah, "Depremden etkilenenlere çok geçmiş olsun diliyorum. ABD olarak Türkiye'nin yanında durduk ve durmaya devam edeceğiz. ABD deprem sonrasından Türkiye'ye yardımcı oldu. 235 milyon dolarlık bir yardım gerçekleştirdik. Ayrıca 50 milyon dolarlık başka bir kampanya da düzenlendi. Bu desteklerin, yardımların devam ettirilebilmesi bizler için çok önemli" dedi.

ABD'nin 'uluslararası insani yardım' konulu çalışmaları olduğunu dile getiren Ediah, Amerikalı ekiplerin depremden etkilenen bölgelerde çalıştığını belirtti. Başkonsolos Ediah, Amerikan ekiplerinin STK'larla çalıştığını, hükümetin yerel kolları ile koordine olduklarını dile getirdi. Ayrıca Ediah, ABD'nin nakdi destek dışında gıda,hijyen, su ve psikolojik destek verdiğini de sözlerine ekledi.

ABD Başkonsolosu Julie Ediah, ABD ile Türkiye'nin iki ortak müttefik olduğunu dile getirerek, Dışişleri Bakanı Blinken'ın 19 Şubat'taki Ankara ziyaretinde, deprem sonrası uzun bir yolculuğun olacağını ve bu yolculukta ABD' nin Türkiye'nin yanında olacağını belirttiğini ifade etti.

"Biz çok önemli iki ortağız, müttefikiz."

"İSTANBUL'DA GÖREV YAPMAK EN GÜZEL ONUR"

ABD'nin İstanbul Başkonsolosu Julie Ediah, tarihi şehir İstanbul'da görev yapmaktan onur duyduğunu belirterek, "Ben ve ekibim, yaptığımız çalışmalardan mutluluk duyuyoruz" dedi. Başkonsolos Ediah, "Eğitim, kültür, ticari ve güvenlik alanında yaptığımız çalışmalar var. ABD'li şirketlerin önünü açmaya çalışıyoruz "ifadelerini kullandı.

Başkonsolos Ediah, İstanbul'da 1000 tane ABD'li şirket olduğunu belirterek, ticaret hacminde Covid-19 süreci öncesindeki seviyeden yüzde 60 oranında artış olduğunu sözlerine ekledi.

ABD Ticaret Odası'nın başlattığı deprem kampanyasında 110 milyon dolar toplandığını belirten Başkonsolos Ediah, birçok ABD'li şirketin desteğinin devam ettiğini belirtti.

"VİZE KONUSUNU CİDDİYE ALIYORUZ"

ABD'yi ziyaret etmek isteyen Türk vatandaşlarının sayısının ve vize başvurularının arttığını dile getiren Başkonsolos Ediah, "Tüm başvuruları ciddiye alıyoruz" açıklamasında bulundu.

Uzun süreli beklemelerin farkında olduklarını belirten Başkonsolos Ediah, ABD Ankara Büyükelçiliği'nin yeni yerine geçmesi ile beraber daha hızlı işlemlerin yapıldığını ve Başkonsolosluk olarak yoğun çalıştıklarını dile getirdi.

Fotoğraf: Habertürk

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Ne işte ne de evde böyle oturulmamalı! İşte nedeni
Ne işte ne de evde böyle oturulmamalı! İşte nedeni
Kazan dairesindeki borunun patlaması sonucu 3 iş yerini su bastı
Kazan dairesindeki borunun patlaması sonucu 3 iş yerini su bastı
2023 AÖL sınav tarihleri
2023 AÖL sınav tarihleri
Oy pusulasındaki sıralama açıklandı
Oy pusulasındaki sıralama açıklandı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.