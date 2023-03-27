Başkonsolos Ediah, Türk-Amerikan ilişkileri konusunda önemli açıklamalarda bulundu.

Kahramanmaraş merkezli yıkıcı depremler nedeniyle başsağlığı dileyen Ediah, "Depremden etkilenenlere çok geçmiş olsun diliyorum. ABD olarak Türkiye'nin yanında durduk ve durmaya devam edeceğiz. ABD deprem sonrasından Türkiye'ye yardımcı oldu. 235 milyon dolarlık bir yardım gerçekleştirdik. Ayrıca 50 milyon dolarlık başka bir kampanya da düzenlendi. Bu desteklerin, yardımların devam ettirilebilmesi bizler için çok önemli" dedi.

ABD'nin 'uluslararası insani yardım' konulu çalışmaları olduğunu dile getiren Ediah, Amerikalı ekiplerin depremden etkilenen bölgelerde çalıştığını belirtti. Başkonsolos Ediah, Amerikan ekiplerinin STK'larla çalıştığını, hükümetin yerel kolları ile koordine olduklarını dile getirdi. Ayrıca Ediah, ABD'nin nakdi destek dışında gıda,hijyen, su ve psikolojik destek verdiğini de sözlerine ekledi.

ABD Başkonsolosu Julie Ediah, ABD ile Türkiye'nin iki ortak müttefik olduğunu dile getirerek, Dışişleri Bakanı Blinken'ın 19 Şubat'taki Ankara ziyaretinde, deprem sonrası uzun bir yolculuğun olacağını ve bu yolculukta ABD' nin Türkiye'nin yanında olacağını belirttiğini ifade etti.

"Biz çok önemli iki ortağız, müttefikiz."

"İSTANBUL'DA GÖREV YAPMAK EN GÜZEL ONUR"

ABD'nin İstanbul Başkonsolosu Julie Ediah, tarihi şehir İstanbul'da görev yapmaktan onur duyduğunu belirterek, "Ben ve ekibim, yaptığımız çalışmalardan mutluluk duyuyoruz" dedi. Başkonsolos Ediah, "Eğitim, kültür, ticari ve güvenlik alanında yaptığımız çalışmalar var. ABD'li şirketlerin önünü açmaya çalışıyoruz "ifadelerini kullandı.

Başkonsolos Ediah, İstanbul'da 1000 tane ABD'li şirket olduğunu belirterek, ticaret hacminde Covid-19 süreci öncesindeki seviyeden yüzde 60 oranında artış olduğunu sözlerine ekledi.

ABD Ticaret Odası'nın başlattığı deprem kampanyasında 110 milyon dolar toplandığını belirten Başkonsolos Ediah, birçok ABD'li şirketin desteğinin devam ettiğini belirtti.

"VİZE KONUSUNU CİDDİYE ALIYORUZ"

ABD'yi ziyaret etmek isteyen Türk vatandaşlarının sayısının ve vize başvurularının arttığını dile getiren Başkonsolos Ediah, "Tüm başvuruları ciddiye alıyoruz" açıklamasında bulundu.

Uzun süreli beklemelerin farkında olduklarını belirten Başkonsolos Ediah, ABD Ankara Büyükelçiliği'nin yeni yerine geçmesi ile beraber daha hızlı işlemlerin yapıldığını ve Başkonsolosluk olarak yoğun çalıştıklarını dile getirdi.

Fotoğraf: Habertürk

ÖNERİLEN VİDEO