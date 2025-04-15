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        Haberler Dünya ABD Hazine Bakanı: Kimse Çin'e uygulanan vergilerin sürdürülebilir olduğunu düşünmüyor | Dış Haberler

        ABD Hazine Bakanı: Kimse Çin'e uygulanan vergilerin sürdürülebilir olduğunu düşünmüyor

        ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Çin'den ithal edilen ürünlere uygulanan gümrük vergilerine dair kritik açıklamalarda bulundu. ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in iyi ilişkilere sahip olduğunu ifade eden Bessent "Çin'e uygulanan vergiler büyük rakamlar... Kimse sürdürülebilir olduğunu düşünmüyor ve kalıcı olmasını istemiyor." şeklinde konuştu.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 15.04.2025 - 00:33 Güncelleme: 15.04.2025 - 01:04
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        ABD Hazine Bakanından Çin açıklaması
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        ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, ABD Başkanı Donald Trump tarafından Çin'den ithal edilen ürünlere uygulanan gümrük vergisi hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

        Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in iyi ilişkilere sahip olduğunu ifade eden Bessent, Çin'e uygulanan vergilerin büyük rakamlar olduğunu ifade ederken "Kimse sürdürülebilir olduğunu düşünmüyor ve kalıcı olmasını istemiyor." şeklinde konuştu. Bessent diğer yandan, uygulanan politikanın şaka olmaktan uzak olduğunu belirtti.

        Bessent, gümrük vergileri konusunda iyi niyetle müzakerelerde bulunacaklarını ifade etti.

        Bessent diğer yandan, ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın yerini alacak kişiyle ilgili düşündüklerini ve adaylarla sonbaharda görüşeceklerini dile getirdi.

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        ABD Başkanı Trump, faizin düşürülmesi konusunda Powell'a çağrıda bulunmuştu.

        ABD ile Çin arasında ticaret restleşmesi

        Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, ABD'nin "karşılıklı tarifler" kapsamında yaptığı gümrük vergisi artışları nedeniyle ticari gerilimlerin ve ekonomik belirsizliklerin arttığı bir dönemde ülkesinin önemli ticaret ortakları olan Güneydoğu Asya ülkelerine ziyaretlerde bulunuyor.

        Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Devlet Başkanı Şi, 3 ülkeyi kapsayan turuna Vietnam ziyaretiyle başladı.

        Şi'nin ziyaretinin, ABD Başkanı Donald Trump'ın "karşılıklı tarifeler" kapsamında gümrük vergisi artışlarını duyurmasının ardından ABD ve Çin arasında yaşanan tarife restleşmesine denk gelmesi dikkati çekiyor.

        Çin, ABD'nin tarife artışlarına tepki veren ilk ülke olmuş ve aynı oranda karşılık vermişti. İki ülke arasında tarife restleşmesi sonunda ABD, Çin'e uyguladığı gümrük tarifesini yüzde 145'e, Çin de ABD'ye yüzde 125'e kadar çıkarmıştı.

        Washington yönetimi, diğer ülkelere getirdiği karşılıklı tarifeleri 90 gün ertelerken Çin'e yönelik tarifeler yürürlüğe girmişti.

        Trump, daha sonra akıllı telefon, dizüstü bilgisayar, sabit disk, bilgisayar işlemcisi ve çipler gibi bazı teknoloji ürünlerini ek vergilerden muaf tutulacağını bildirmişti.

        *Haberin fotoğrafı Associated Press tarafından servis edilmiştir

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