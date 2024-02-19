ABD Gazze'de geçici ateşkesi destekleyen BM kararı önerdi

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Bileşmiş Milletler Güvenlik Kurulu daimi üyesi ABD, Cezayir'in Gazze'de ateşkes isteyen önerisine karşı hazırladığı kendi 'ateşkes' taslağını BM'ye önerdi.

Taslak metin, 'mevcut koşullar altında Refah'a yönelik büyük bir kara harekatının sivillere daha fazla zarar vereceğini ve potansiyel olarak komşu ülkeler de dahil olmak üzere daha fazla göçe neden olacağını' belirtiyor.

Hamas'ın İsrail'e 7 Ekim'de düzenlediği saldırının kınandığı taslak metinde, 'böyle bir hareketin bölgesel barış ve güvenlik üzerinde ciddi etkileri olacağı ve bu nedenle mevcut koşullar altında böyle büyük bir kara harekatının devam etmemesi gerektiğinin altını çizdiği' bildirildi.

Karar taslağının ne zaman oylamaya sunulacağı ya da sunulup sunulmayacağı henüz belli değil.