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ABD Eski Başkanı Trump, davayı seçim müdahalesi olarak yorumladı

ABD Eski Başkanı Donald Trump, New York’taki mahkemede hakim karşısına çıktıktan sonra Florida’ya dönerek, burada açıklamalarda bulundu. "Böyle bir şeyin Amerika’da olabileceğini asla düşünemezdim" ifadesini kullanan Trump, kendisine yöneltilen suçlamaların 'seçim müdahalesi' olduğunu söyledi

Giriş: 05.04.2023 - 06:09 | Güncelleme: ABONE OL
ABD Eski Başkanı Trump, davayı seçim müdahalesi olarak yorumladı
Trump: Suçlamalar seçim müdahalesi
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AA

ABD Eski Başkanı Donald Trump, New York Başsavcılığı tarafından, hakkında bir kadına “sus payı” ödemesiyle ilgili yöneltilen suçlamaları seçim müdahalesi olarak yorumlayarak, “Böyle bir şeyin Amerika’da olabileceğini asla düşünemezdim.” dedi.

AA'nın haberine göre; Trump, New York’taki mahkemede hakim karşısına çıktıktan sonra döndüğü Florida’daki malikanesinde kameraların önüne geçerek değerlendirmelerde bulundu.

Kendisine yöneltilen suçlamaları eleştiren Trump, “Böyle bir şeyin Amerika’da olabileceğini asla düşünemezdim. Benim işlediğim tek suç, ulusumuzu onu yok etmeye çalışanlara karşı şiddetle savunmaktır.” ifadelerini kullandı.

TRUMP: BU SAHTE DAVA 2024 SEÇİMLERİNE MÜDAHALE ETMEK İÇİN AÇILDI

Trump, savcıların hakkındaki suçlamaları “aşırı solcuların, ülkede daha önce görülmemiş bir ölçekte kitlesel seçim müdahalesi” şeklinde tanımlayarak, “Bu sahte dava sadece yaklaşan 2024 seçimlerine müdahale etmek için açıldı ve derhal düşürülmelidir.” diye konuştu.

Konuşmasında, hakkında devam eden Georgia’da seçimlere müdahale soruşturması ile Florida’da malikanesindeki “gizli belgeler” soruşturmasına da eleştiriler yönelten Trump, Biden yönetimi altında adalet sisteminin kanunsuz haline geldiğini savundu.

Trump, ülkede ekonominin çöktüğünü, enflasyonun kontrolden çıktığını, dış politikada Çin, Rusya, İran ve Kuzey Kore’nin birlikte tehditkar ve yıkıcı bir koalisyon oluşturduklarını savunarak, “ABD tarihinin en kötü beş başkanını alıp ekleseydiniz, ülkemizdeki Joe Biden ve yönetiminin yıkıntısının yakınından bile geçemezdi.” diye konuştu.

BİDEN’İN OĞLU HUNTER BİDEN’İN DİZÜSTÜ BİLGİSAYARI OLAYINA DEĞİNDİ

Biden’in oğlu Hunter Biden’in dizüstü bilgisayarından çıkan suç kapsamındaki belgelere de değinen Trump, Adalet Bakanlığı ve FBI tarafından sosyal medyada bunların paylaşımının engellenmesini de seçimlere müdahale olarak değerlendirdi ve "Biden ailesinin suçlu olduğunu ifşa eden Hunter Biden'ın dizüstü bilgisayarı hakkında kötü bir şey söylenmemesi için uğraşıldı." dedi.

Trump, yaklaşık 30 dakika süren konuşmasında, “Biz düşüşte olan bir milletiz. Ve şimdi bu radikal sol kaçıklar, kolluk kuvvetlerini kullanarak seçimlerimize müdahale etmek istiyorlar, bunun olmasına izin veremeyiz.” diyerek Amerika'yı yeniden büyük yapacakları vaadinde bulundu.

ABD'de 2024 başkanlık seçimlerine aday olan Trump, 18 Mart'ta Manhattan Bölge Savcısı'nca, yetişkin filmleri yıldızı Stormy Daniels'e 2016 Başkanlık seçimleri sırasında "sus payı" ödemesiyle ilgili yürütülen soruşturma sonucunda büyük jüri tarafından suçlanmıştı.

Suçlamalara “siyasi cadı avı” şeklinde tepki gösteren Trump, New York'ta hakim karşısına çıkarak kendisine yöneltilen hakkındaki 34 suçlamayı da reddetmişti.

Trump, Amerikan tarihinde kendisine yöneltilen suçlamalar nedeniyle hakim karşısına çıkan ilk eski başkan olarak kayıtlara geçti.

*Haberin fotoğrafı Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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