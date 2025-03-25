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        ABD ekonomisi için temerrüt uyarısı

        ABD'li düşünce kuruluşu Bipartisan Policy Center'ın tahminleri, federal hükümetin temmuz ayı gibi temerrüde düşebileceğini ortaya koydu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.03.2025 - 01:16 Güncelleme: 25.03.2025 - 01:16
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        ABD ekonomisi için temerrüt uyarısı
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        ABD’nin borç limitine ulaştığında yeni borçlanma yapamaması nedeniyle mali yükümlülüklerini yerine getirememe riski bulunuyor. Böyle bir risk mevcut olsa da ne zaman gerçekleşeceği belirsiz olduğu için bu tarih "X günü" olarak adlandırılıyor.

        Bipartisan Policy Center'dan yapılan açıklamada, ABD'nin mali yükümlülüklerini tam ve zamanında yerine getiremeyeceği tahmin edilen "X tarihinin" Kongre'nin harekete geçmemesi halinde muhtemelen temmuz ayı ortası ile ekim başı arasında gerçekleşeceğinin öngörüldüğü aktarıldı.

        Bu yıl X tarihini etkileyecek çeşitli faktörler arasında ilk ve en önemlisinin mevcut vergi sezonundan elde edilen gelir olduğu belirtilirken, nisan ayının vergi gelirleri açısından her zaman kritik bir ay olduğu belirtildi.

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        Açıklamada, düşük olasılıkla da olsa vergi sezonu tahsilatlarının beklentilerin çok altında kalması halinde, haziran ayı başında X tarihi görülmesi riskinin artabileceği vurgulandı.

        Mevcut afet yardım çalışmalarının ölçeği ve kapsamı ile haziran ayında kasırga sezonunun başlamasının önemli dalgalanmalara yol açtığı anımsatılan açıklamada, "Ekonominin gücü, gümrük tarifelerinden elde edilen yeni gelirler ve Kongre ile Hükümet Verimliliği Departmanı tarafından planlanan harcama veya ayarlamalardaki değişiklikler ve bunların zamanlaması da bu yılki tahminleri etkileyebilir." değerlendirmesi yapıldı.

        AA'nın haberine göre; açıklamada, kanun yapıcıların borç limiti konusunda ne zaman harekete geçecekleri konusundaki belirsizliğin, ABD'de daha fazla ekonomik istikrarsızlığa yol açarak ülke genelindeki aileleri ve işletmeleri etkileyeceği ifade edildi.

        "BORÇ LİMİTİNİ ELE ALMAK ÖNCELİK OLMALI"

        Bipartisan Policy Center Başkanı Margaret Spellings, konuya ilişkin değerlendirmesinde, mali sorumluluğun yalnızca mali felaketlerden kaçınmak değil, ekonomik istikrarı sağlamak ve faturaları zamanında ödemek olduğunu vurguladı.

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        Bu yılın, ABD'nin güven ve itibarını riske atmadan mali evini düzene sokmaya başlamak için birçok fırsat sunduğuna işaret eden Spellings, "Politika yapıcılar, borç limiti çekişmelerinden ve bunun ekonomimiz üzerindeki etkilerinden kaçınmakla başlayan sorumlu bütçe uygulamasına bağlı kalmalıdır." ifadesini kullandı.

        Bipartisan Policy Center Başkan Yardımcısı Shai Akabas, kanun yapıcıların borç limiti konusunda harekete geçmeyi erteleyemeyeceklerini belirterek, "2025'te Kongre'nin işi başından aşkın, ancak borç limitinin X tarihinden çok önce ele alınması şu anda öncelik listesinin en üst sırasına yükselmelidir." değerlendirmesinde bulundu.

        BORÇ LİMİTİ

        ABD'de borç limiti, "ABD hükümetinin mevcut yasal yükümlülüklerini yerine getirmek için borçlanma yetkisine sahip olduğu toplam para tutarı" anlamına geliyor.

        ABD Hazinesi, Kongrenin yasayla belirlediği limite ulaşılıncaya kadar borçlanma yetkisine sahip bulunuyor.

        Borç limitine ulaşılması halinde federal hükümet borç miktarını artıramıyor, sadece elindeki nakdi ve gelen gelirleri harcayabiliyor. Limitin artırılması için Kongreden yasa geçirilerek izin alınması gerekiyor.

        ABD'de federal hükümet son olarak 2023'ün başlarında 31,4 trilyon dolarlık borç limitine ulaşmıştı. Borç limiti, ABD Kongresinde aylar süren müzakerelerin ardından Haziran 2023'te 1 Ocak 2025'e kadar askıya alınmıştı.

        Borç limiti, söz konusu düzenlemede belirlenen sürenin dolmasıyla 1 Ocak itibarıyla yeniden yürürlüğe girmişti.

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        #ABD
        #haberler
        #abd ekonomisi
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