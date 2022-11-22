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ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan Suriye, Türkiye ve Irak ortak açıklaması

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan Suriye, Türkiye ve Irak ortak açıklamasında, "Suriye ve Türkiye'de hayatını kaybedenler için içten taziyelerimizi iletiyoruz." denildi.

Giriş: 22.11.2022 - 07:26 | Güncelleme: ABONE OL
ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan Suriye, Türkiye ve Irak ortak açıklaması
ABD'den Suriye, Türkiye ve Irak ortak açıklaması
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HABERTURK.COM

20 Kasım'da Türk savaş uçaklarının Suriye ve Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik hava harekatına başlamasına ilişkin ABD'den açıklama geldi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Suriye ve Türkiye'de hayatını kaybedenler için içten taziyelerimizi iletiyoruz." denildi.

Açıklamada, "Sivil hayatı korumak ve DEAŞ'ı yenme ortak hedefini desteklemek için taraflara Suriye'de gerilimi azaltma çağrısında bulunuyoruz,

Irak'ta, ülkenin egemenliğini ihlal eden herhangi bir koordinasyonsuz askeri harekata karşı çıkmaya devam ediyoruz." denildi.

*Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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