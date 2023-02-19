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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken deprem bölgesinde

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkili olduğu Adana'ya geldi. Blinken, İncirlik Üssü'nde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu tarafından karşılandı. İki bakan depremin etkilediği Hatay'a doğru hareket etti

Giriş: 19.02.2023 - 16:33 | Güncelleme: ABONE OL
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken deprem bölgesinde
ABD Dışişleri Bakanı Blinken deprem bölgesinde
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AA / HABERTURK.COM

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelerde incelemelerde bulunmak üzere Hatay'a hareket etti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ı Adana'da İncirlik 10. Tanker Üs Komutanlığı'nda karşıladı.

Daha sonra iki bakan TSK'ya ait helikopter ile deprem bölgesinde havadan incelemelerde bulundu.

Çavuşoğlu ve Blinken daha sonra Kara Kuvvetleri Komutanlığına ait helikoptere binerek depremin etkili olduğu Hatay'a hareket etti.

Heyette, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake de yer alıyor.

İki bakanın yarın Ankara'da ortak basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.

*Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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