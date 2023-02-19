ABD Dışişleri Bakanı Blinken deprem bölgesinde

AA / HABERTURK.COM

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelerde incelemelerde bulunmak üzere Hatay'a hareket etti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ı Adana'da İncirlik 10. Tanker Üs Komutanlığı'nda karşıladı. Daha sonra iki bakan TSK'ya ait helikopter ile deprem bölgesinde havadan incelemelerde bulundu.

Çavuşoğlu ve Blinken daha sonra Kara Kuvvetleri Komutanlığına ait helikoptere binerek depremin etkili olduğu Hatay'a hareket etti.

Heyette, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake de yer alıyor. İki bakanın yarın Ankara'da ortak basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor. *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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