ABD'den Türkiye ve Yunanistan'a çağrı

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ABD'den yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yunanistan'a yönelik sözlerine atıfta bulunularak Yunanistan'ın Ege adaları üzerindeki egemenliğinin 'tartışma konusu olmadığı' ifade edildi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan sözcüsü, konuya ilişkin isim vermeden "Rusya'nın egemen bir Avrupa devletini işgal ettiği bir zamanda, NATO müttefikleri arasındaki gerilimi artırabilecek açıklamalar yararsızdır. Gerilimi artıracak adımlardan kaçınılmalı. Bütün ülkelerin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı gösterilmeli ve korunmalıdır. Yunanistan'ın bu adalar üzerindeki egemenliği tartışma konusu değildir" denildi.

Sözcü, ayrıca taraflara çağrıda da bulunarak "ABD, NATO müttefiklerimizi bölgede barış ve güvenliği korumak ve farklılıkları diplomatik olarak çözmek için birlikte çalışmayı öneriyor" ifadelerini kullandı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN AÇIKLAMALARI

Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarınca Ege Denizi'nde NATO'nun havadan erken ihbar AWACS uçağı ve Nexus Ace eğitim görevini gerçekleştiren 2 Türk F-16 savaş uçağının, 24 Ağustos'ta Yunanistan'a ait F-16 savaş uçakları tarafından radar kilidi atılarak taciz edildiği bildirilmişti.

Türk Hava Kuvvetleri'ne ait F-16'lar, daha önce de NATO'nun 'Varlık Gösterme Harekatları' kapsamında Doğu Akdeniz'de uçuş gerçekleştirdiği sırada Yunanistan'a ait uçaklar tarafından radar kilidi atılarak taciz edilmişti. Yunanistan Askeri Ataşesi Milli Savunma Bakanlığı'na çağırılmış ve Yunan uçaklarının NATO görevini tehlikeye atmasına tepki gösterilmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ege'de Yunanistan'ın Türk jetlerine tacizine ilişkin, "Benim bu anlattıklarım bir rüya değil. Eğer bir gece ansızın gelebiliriz diyorsak, ne dedim; vakti saati geldiğinde TEKNOFEST'te bunu söyledim bir gece ansızın gelebiliriz. Niye? Eğer ellerinde bu adalar var, bu adalarda üsler var. Buralardan hareketle bize karşı bu tür böyle gayrimeşru tehditler devam ederse sabrın da bir sonu vardır. İşte o sabrın sonu geldiği anda biz ne diyoruz, sabrın sonu selamettir. Biz de o selameti gördüğümüz anda vakti saati gelince gereği yapılır. Bunu da Yunanistan'ın bildiğine inanıyorum. O vakit saat gelirse gereği yapılır. Çünkü bizim uçaklarımıza radar kilitlemesi şu bu adımları atmak hayra alamet değil" demişti.

* Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.