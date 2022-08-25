ABD'den Rusya ile ilgili referandum iddiası

HABERTURK.COM

Kirby Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Rusya'nın ele geçirilen Ukrayna topraklarında birkaç gün veya hafta içinde 'sahte' referandumlar düzenlemeye hazırlandığı konusunda uyardı.

Kirby gazetecilere verdiği demeçte, Moskova'nın yetkililere Harkov, Herson, Zaporijya, Donetsk ve Luhansk'ın bazı bölümleri de dahil olmak üzere Ukrayna'da ele geçirdiği bölgelerde hazırlıklara başlama talimatı verdiğini söyledi.

Kirby ilk referandumun bu hafta biter bitmez duyurulabileceğini sözlerine eklerken, ABD ve uluslararası toplumun bu tür seçimleri meşru görmeyeceğine dikkat çekti.

Kirby, "Rusya'nın, Ukrayna halkının Rusya'ya katılmak istediği yönündeki yanlış iddiasıyla bu referandumların sonuçlarını manipüle etmeye çalışmasını bekliyoruz. Bu dezenformasyona gerçek zamanlı olarak karşı çıkmak kritik olacak. Rus yetkililer, yaptıklarının meşruiyetten yoksun olacağını ve halkın iradesini yansıtmayacağını biliyorlar. Ukrayna halkı, herhangi bir özgür ve adil referandumda ezici bir çoğunlukla Rusya'ya katılmaya karşı oy verecektir" ifadelerini kullandı.

Açıklama, Ukrayna Bağımsızlık Günü'nü kutlarken ABD'nin Kiev güçlerine 3 milyar dolarlık ek askeri yardım duyurusunun ardından geldi. ABD, Ocak 2021'den bu yana Ukrayna'ya 13,5 milyar dolarlık askeri yardım sağladı ve bunun büyük kısmı Kremlin'in Şubat ayındaki saldırılarına başlamasından sonra geldi.

* Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.