13 HAZİRAN 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Cumhurbaşkanı Duda ile NATO kapsamında Polonya'da görev yapan ABD askerlerine bin askerin daha eklenmesini kararlaştırdıklarını ifade eden Trump, Amerikan birliklerinin ihtiyaç duyduğu altyapının maliyetini ise Polonya'nın üstleneceğini duyurdu. Polonya'yı 28 üyesi bulunan NATO'da savunma bütçesine düzenli olarak katkı yapan 8 ülkeden biri olarak öven Trump, yine bu ülkenin geçtiğimiz ay ABD'ye ilettiği 32 adet F-35 uçağı satın alma talebini ise memnuniyetle karşıladığını söyledi.
İki ülke arasındaki ticaret, savunma ve diplomasi konusundaki çalışmaların devam edeceğini vurgulayan Trump, "Polonya ordusunun ABD sayesinde modernize olacak olmasından çok memnunum. Bugün ilişkilerimizde yeni bir bölüm açıyoruz. Önümüzdeki günlerde Polonya'ya vizenin kaldırılması konusunu görüşeceğiz. Son yıllarda Polonya ABD firmalarıyla 25 milyar dolarlık sözleşme imzaladı" dedi.
"NATO'NUN DOĞU AVRUPA AYAĞI DAHA DA GÜÇLENECEK"
Trump'ın ardından söz alan Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ise Avrupa'nın meseleleriyle ilgilendiği, Avrupa'nın güvenliğini gözettiği için ABD'ye teşekkür ederken, 10 ay sonra Beyaz Saray'da ağırlanıyor olmasının Polonya-ABD arasındaki dostluğun ne denli yakın olduğunu gösterdiğini söyledi.
Trump'ı 1 Eylül'de Varşova'da düzenlenecek İkinci Dünya Savaşı'nın 80. yılı törenlerine davet eden Andrzej Duda, Polonya'daki Amerikan askeri varlığını arttıracak anlaşma ile NATO'nun Doğu Avrupa ayağını güçlendireceğini ifade etti. Söz konusu anlaşmayla önümüzdeki günlerde Polonya'ya bin Amerikan askerinin geleceğini belirten Duda, Polonya'daki ABD askeri sayısındaki artışa reel duruma bağlı olarak ABD'nin karar vereceğini söyledi. Başkan Trump ile birlikte sakin ve sonuç alıcı güvenlik politikaları uyguladıklarını kaydeden Cumhurbaşkanı Duda, ABD'li askeri yetkililerin yapacağı durum değerlendirmesi neticesinde sürecin Polonya'da sabit bir Amerikan üssü kurulmasına kadar gidebileceğini de aktardı. Duda, "Bu bütünsel bir işbirliği, ABD askerlerinin Polonya'daki varlığından ve sayılarının artmasından son derece mutluyum" dedi.
"RUSYA BİZE HEP DOSTANE OLMAYAN YÜZÜNÜ GÖSTERDİ"
Cumhurbaşkanı Duda, bir basın mensubunun "Rusya sizin dostunuz mu?" sorusunu ise "Rusya'nın dostumuz olmasını çok isterdim, sonuçta komşumuz. Ancak maalesef ki bizlerin Rusya ile hiçbir zaman büyük dostluğu olmadı, 19. yüzyılda Rusya Polonya'yı bölüp, Avrupa haritasından silen devletler arasında yer aldı. 1918 yılında yeniden kurulan Polonya'ya bu kez 1920 yılında tekrar saldırdı, Avrupa'ya komünizmi getirmek istediler, onları Varşova Savaşı'yla biz durdurduk. İkinci Dünya Savaşı'nda Nazi Almanyası ile beraber tekrar saldırdılar Polonya'ya. Savaş sonrası da 1990 yılına kadar Sovyet işgali altındaydık. Rusya, bildiğiniz üzere Gürcistan'a, Ukrayna'ya girdi. Rusya ile dost olmak isterdik ancak bize her zaman dostane olmayan yüzünü gösterdi. Rusya'nın etki alanı altında olmak istemiyoruz. Bizler, kültürümüz her zaman batının etkisi altında oldu, Hristiyanlığı da batıdan aldık. ABD'ye teşekkür ederim ki bizi bu hususta destekledi, destekliyor" şeklinde yanıtladı.
İki ülke arasında imzalanan anlaşmaya göre önümüzdeki günlerde Polonya'da Amerikan Tümen Komutanlığı oluşturulacak, Drawsk Pomorski ve daha sonra belirlenecek noktalarda iki ülke askerlerinin kullanımına açık Savaş Eğitim Merkezi kurulacak, tatbikatlar esnasında ve kriz durumunda iki ülke askerlerini mobilizasyonunu destekleyecek yükleme-boşaltma üssü oluşturulacak ve ABD zırhlı birliklerinin Polonya'daki varlığını destekleyecek altyapı oluşturulacak. Anlaşma kapsamında Polonya'da Amerikan MQ-9 insansız hava araçlarının konuşlandırılacağı bir hava üssü de oluşturulacak olup, ABD gerekli gördüğü hallerde MQ-9'ların topladığı bilgileri Polonya ile paylaşacak.
NATO, ABD'NİN KARARINDAN MEMNUN
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, ABD'nin Polonya'da askeri mevcudiyetini arttırma kararını memnuniyetle karşıladığını belirterek, "Bu, ABD'nin Avrupa güvenliğine olan kararlı bağlılığını ve transatlantik bağların sağlamlığını ortaya koymaktadır." açıklamasında bulundu.
Stoltenberg, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, NATO'nun halihazırda Polonya'da güçlü bir mevcudiyeti bulunduğunu anımsattı.
NATO'nun yakın zamanda ABD güçlerinin Polonya'ya yerleştirilmesini desteklemek amacıyla 269 milyon dolarlık yatırım yapma kararı aldığını kaydeden Stoltenberg, ABD'nin Polonya'daki askeri mevcudiyetini artırma kararının ittifakın savunma ve caydırıcılığına katkı sağlayacağının altını çizdi.
"Bu, ABD'nin Avrupa güvenliğine olan kararlı bağlılığını ve transatlantik bağların sağlamlığını ortaya koymaktadır." ifadelerini kullanan Stoltenberg, ABD'nin kararının, NATO'nun uluslararası yükümlülükleriyle de uyumlu olduğunu belirtti.
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