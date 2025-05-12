ABD'den PKK'nın feshine dair açıklama

ABD Ankara Büyükelçiliğinden PKK terör örgütünün feshi hakkında açıklama
ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, terör örgütü PKK'nın kendisini feshine dair açıklamada bulundu.
ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, terör örgütü PKK'nın kendisini feshine dair açıklamada bulundu.
Sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Terörist grupların silah bırakması, medeniyet için her zaman zafer teşkil eder. PKK’nın fesih kararı bir dönüm noktası niteliğindedir.
ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüşerek desteğimizi yinelemiştir.
Amerika Birleşik Devletleri, kalıcı barış ve güvenlik yolunda ilerleyen NATO Müttefikimiz Türkiye’nin yanındadır. Medeni dünyada terörün geleceği yoktur."
*Haberin fotoğrafı AA tarafından servis edilmiştir