        ABD'den El-Kaide bağlantılı kişiye operasyon | Dış Haberler

        ABD'den El-Kaide'nin üst düzey mensubuna operasyon

        ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Suriye'de, terör örgütü El-Kaide'nin üst düzey bir mensubunun öldürüldüğünü duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.10.2025 - 00:17 Güncelleme: 08.10.2025 - 01:53
        ABD'den El-Kaide mensubuna operasyon
        ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Suriye'de düzenlediği bir saldırıda terör örgütü El Kaide'nin üst düzey bir mensubunun öldürüldüğünü açıkladı.

        CENTCOM'un internet sitesinden, 2 Ekim 2025'te Suriye'de düzenlenen saldırıya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

        Açıklamada, CENTCOM tarafından düzenlenen saldırıda El Kaide bağlantılı Muhammed Abdülvehhab el-Ahmed'in etkisiz hale getirildiği bildirildi.

        Orta Doğu'daki ABD güçlerinin, teröristlerin saldırı planlama çabalarını "bozmak ve engellemek" amacıyla bölgede konuşlanmaya devam ettiği belirtilen açıklamada, saldırının konumuna ilişkin ise bilgi verilmedi.

        Açıklamada, El Kaide'nin üst düzey mensubu olduğu ifade edilen teröristin saldırı planlamaktan sorumlu olduğu kaydedildi.

