ABD'den Almanya'ya dolaylı tank baskısı

Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky'nin Batılı liderlere seslenerek Tanklara ihtiyacımız var açıklaması sonrası gözler Almanya'ya çevrildi.Polonya başta olmak üzere bazı NATO ülkelerinin Leopard tanklarını Ukrayna'ya verme isteğine rağmen,Almanya Başbakanın isteksiz davranması birçok soru işaretini gündeme getirdi.

ABD Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komite Başkanı Michael McMaul, ", Almanya'nın bizi beklediğini duydum. ABD olarak, bir tane Abrams tank vereceğimizi açıklasak, Almanya belki harekete geçebilir" açıklamasında bulundu

McMaul,"Almanya'nın Leopard tankları, Avrupa'da birçok ülkede kullanılıyor, ancak Ukrayna'ya vermeleri Berlin'in iznine ihtiyaçları var." dedi. McMaul," Ruslar kış saldırısı yapacak. Dönbaş'ın doğu kanadında bu tanklara ihtiyaçları var. İran insansız hava araçlarının bulunduğu Kırım'ı vurmak için daha uzun menzilli topçu ATACMS'ye de ihtiyaçları var" dedi.

Senatör Chris Coons Almanya Liderine:Tank Verin Ricası

Başkan Biden'a yakın isimlerden Senato Dış İlişkiler Komite üyesi Chris Coons,Davos Ekonomi zirvesinde,Almanya Başbakanı Scholz ile görüşerek,Almanya'nın Ukrayna'ya tank tedariği konusunda öncü olmasını istedi

ABD'nin en son askeri yardım paketinde 150 zırhlı araç Ukrayna verileceği açıklanır iken,Abraham tankı listede yoktu.ABD'li askeri uzmanlar Abraham tankının yakıt ve bakım nedeni ile Ukrayna savaşında uygun olmadığını da belirtenler var.

Almanya Başbakanı Sholz, ABD'den sonra İngiltere ile beraber Almanya Ukrayna'ya en çok yardım eden 2. ülke açıklaması yaptı. Almanya Ukrayna'ya Tank Göndermekte Neden İsteksiz olduğu soruları gündeme gelir iken en büyük çekingenin, Almanya'nın tarihi sorumluluk ve savaşı tırmanma korkusu olduğu belirtiliyor.Bir Alman resmi yetkilisi Alman basınına verdiği demeçte, "Eğer Ukrayna,Rusya topraklarına Alman tankları ile girer ise ne yaparız"sorusunu hatırlattığı gündeme düşmüştü.

Berlin'i Ukrayna'ya istediği tüm silahları verme konusunda isteksiz hale getirdi.

Alman kamuoyu Ukrayna'ya desteğini sürdürürken, birçok Alman uzun süredir ülkeye tank sevkiyatına karşı çıkıyor. İnşa tarafından haftalık Bild am Sonntag için 8 Ocak'ta yayınlanan temsili bir ankette, Almanların %50'sı Almanya'nın Ukrayna'ya ana muharebe tankları teslim etmesine karşı çıktıklarını ve %38'in lehte olduğunu söyledi.

NATO Müttefik ülkelerinin toplamda 2bin Leaopard tankına sahip olması ve Polonya dahil bazı üye ülkelerin Leopard tankı Ukrayna'ya vermeye hazır olmasına rağmen,Almanya'nın izni gerekiyor. Ciner Medya ABD Temsilcisi Ali Çınar Washington'dan bildirdi

ÖNERİLEN VİDEO