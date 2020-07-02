ABD'den 3 ödül kazandı

Perihan Savaş, Yağmur Ün ve Almila Ada'nın başrolerini paylaştığı Emir Mavitan'ın 'The Strange Story of a Shining Pearl' adlı kısa filmi Queen Palm International Film Festival'inde 3 ödül kazandı

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Emir Mavitan'ın yönettiği başrollerini Perihan Savaş, Yağmur Ün ve Almila Ada'nın başrollerini paylaştığı 'The Strange Story of a Shining Pearl' adlı kısa filmi, ABD'de düzenlenen Queen Palm International Film Festivali'nde 'En İyi Sinematografi', 'En İyi Kısa Film' ve 'En İyi Müzik dallarında 3 ödül kazandı.

Yağmur Ün, ödüllerle ilgili duygularını şöyle dile getirdi; "Filmde ölen büyük annesinin isteği üzerine, parlayan bir inciye ulaşmaya çalışan bir kızı canlandırıyorum. Filmimizin yurt dışında ilgi görmesi beni de çok mutlu etti, güzel haberleri özlemiştik. Dilerim en kısa zamanda daha sağlıklı ve huzurlu günlere kavuşur, güven içinde işlerimize döneriz."