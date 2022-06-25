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ABD'deki kürtaj kararı sonrası ülkenin dört bir yanında protestolar

ABD'deki kürtaj kararı sonrası protestolar

ABD'de birçok kentte binlerce kişi 'kürtaj hakkı'nı savunmak için protestolar düzenledi. Göstericiler, ellerinde pankart ve dövizlerle Washington, Miami, Minneapolis, Kuzey Carolina, New York, Los Angeles, Philadelphia'da ünlü meydanlarda toplanarak bir araya geldi.

25.06.2022 - 11:22 | Güncelleme: ABONE OL
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  •  ABD Yüksek Mahkemesi, ülkede 50 yıldır yürürlükte olan kadına kürtaj hakkı veren 1973 tarihli "Roe v. Wade" kararını bozdu.

  • Yüksek Mahkeme'nin kararı dünya çapında gündem olurken, ABD'de de pek çok isim karara tepki gösterdi.

  • Beyaz Saray'da konuya ilişkin konuşan ABD Başkanı Biden, "Bugün Yüksek Mahkeme, Amerikan halkının anayasal hakkını elinden aldı. Ülkemiz ve mahkeme için üzücü bir gün" ifadelerini kullandı.

  • Biden, mahkemenin aldığı karar ile kadınların haklarının kısıtlanmadığını, tamamen elinden alınıldığını dile getirerek, "Şu anda Roe kararı artık yok. Açık konuşayım; bu ülkenin kadınlarının sağlığı ve hayatı artık tehdit altında." yorumunda bulundu.

  •  Yüksek Mahkeme önünde devam eden protestolara da değinen Biden, "Bu konuyu ne kadar önemserseniz önemseyin, protestolarınız barışçıl olsun. Kimseyi korkutma yok. Şiddet asla kabul edilemez. Tehdit ya da gözdağı ifade özgürlüğü değildir. Şiddetin her türüne karşı durmalıyız." değerlendirmesini paylaştı.

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