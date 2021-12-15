Kasırgada 8 işçi hayatını kaybetmişti: "Tehdit edildik!"

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ABD'nin 6 eyaletini 10 Aralık Cuma akşamı vuran şiddetli kasırgalarda 100'e yakın kişi hayatını kaybederken, Kentucky’deki bir mum fabrikasında çalışan sekiz işçi hayatını kaybetmişti. Bir fabrika çalışanı ise fırtına yaklaştığı sırada işten erken ayrılanların disiplin cezası alacağı şeklinde tehdit edildiğini söyledi.

10 yıl boyunca Mayfield Tüketici Ürünleri fabrikasında çalışan Haley Conder, şirketin neden işçileri eve gitmeye teşvik etmediğini ya da en azından onlar için neden daha az tehlikeli bir ortam oluşturulmadığını sorguladı.

Conder, The Associated Press'e verdiği demeçte, “Şirketin eve gitmemize izin vermek, gerçekten neler olduğunu ve kendimizi en kötüsüne hazırlamamız gerektiğini söylemek için 3 saati vardı. Hiçbir yönetici bize gerçekte neler olduğunu söylemedi.” dedi.

Şirketin bir sözcüsü, çalışanların istedikleri zaman ayrılmakta özgür olduklarını söyledi.

Conder’ın açıklamaları, Kentucky Eyalet Valisi Andy Beshear’ın Kentucky’deki işyeri güvenliklerinin araştırılacağını açıklamasının ardından geldi.

29 yaşındaki Conder, amirinin erken ayrılırsa onu disiplin cezası almakla tehdit ettiğini ve işten atılmasına yol açabileceğini söyledi.

ABD'nin 6 eyaletini 10 Aralık Cuma akşamı vuran şiddetli kasırgalar, yaklaşık 100 kişinin ölümüne neden olurken 322 kilometrelik alanda bulunan ev ve iş yerlerini tahrip etmişti.