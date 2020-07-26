ABD'de uçak evin üzerine düştü: 3 ölü: 4 yaralı

İHA

Kaza, Utah eyaletindeki West Jordan ilçesinde meydana geldi. 6 kişinin bulunduğu Piper PA-32 tipi uçak, West Jordan ilçesinde yerleşim alanına düştü.

Kazada pilot, bir kadın ve 9 aylık bebek yaşamını yitirirken; bir kadın ve 2 çocuğun daha yaralandığı aktarıldı.

Öte yandan, uçağın düştüğü evde yangın çıktı. Evin sahibi yaşlı bir kadının da kazada yaralandığı ve durumunun kritik olduğu ifade edildi.