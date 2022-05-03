ABD'de tartışmalı karar feshedilecek mi?

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Yargıç Samuel Alito tarafından yazılan ve ABD'li site POLITICO tarafından elde edilen taslağa göre Yüksek Mahkeme, dönüm noktası niteliğindeki Roe v. Wade kararını bozabilir.

Sızdırılan belgelere göre çoğunluğun Cumhuriyetçilerde olduğu Yüksek Mahkeme, kürtaj hakkını ulusal çapta garanti altına alan 'Roe Wade kararının' yanlış olduğunu düşünüyor ve 70'lerden bu yana yürürlükte olan yasayı bozabilir.

Şubat ayında hazırlanan taslağa göre, kürtaj haklarının federal anayasal korumasına ilişkin yarım yüzyıllık garantiyi sona erdirecek ve her eyaletin kürtajı kısıtlama veya yasaklama konusunda karar vermesine izin verecek.

Mahkemenin modern tarihinde hiçbir karar taslağı henüz dava devam ederken kamuya açıklanmadı. Eşi görülmemiş bu gelişmenin tartışmayı daha da yoğunlaştıracağı düşünülüyor.

Haberlere Yüksek Mahkeme ya da Beyaz Saray'dan henüz bir yorum gelmezken, Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi ve Demokrat Parti'nin Senato lideri Chuck Schumer, ortak açıklamada "Eğer bu belgeler doğruysa, Yüksek Mahkeme son 50 yılın en büyük hak kısıtlamasına hazırlanıyor" ifadelerini kullandı.

Öte yandan ABD'de karara ilişkin pek çok eyalette protestolar düzenlendi. Yüksek Mahkeme önünde toplanan pek çok kadın da "Yasakları bedenimden çek", "Kadın hakları insan haklarıdır" ve "Benim bedenim benim kararım" sloganları atarak taslağı protesto etti.